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  4. HDP’li Hüda Kaya'dan Diyanet'e 'Ankara Barosu' eleştirisi

HDP’li Hüda Kaya'dan Diyanet'e 'Ankara Barosu' eleştirisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2020 12:25 | Son Güncelleme

HDP’li Hüda Kaya, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın şikayeti üzerine başlatılan Ankara Barosu’na yönelik soruşturmaya sert tepki gösterdi. Hüda Kaya, "Diyanet kendi düşüncesini söylüyorsa barolarda düşüncelerini söyleme hakkına sahiptir." açıklamasını yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 24 Nisan’da İslam’ın zinayı haram kabul ettiğini, eşcinselliği de lanetlediğini söylemiş ve bu açıklamanın ardından Ankara Barosu da Erbaş'ı insanlığın bir kesimini aşağılayıp kitlelere hedef göstermekle suçlamıştı. 27 Nisan'da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Ankara Barosu hakkında Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı eleştiren açıklaması nedeniyle, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama" suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştı.

KAYA'DAN DİYANET'E ANKARA BAROSU ELEŞTİRİSİ

Konuya ilişkin HDP'li Hüda Kaya yeni bir açıklama yaptı. HDP’li Hüda Kaya, Mecliste yaptığı açıklamada Ankara Barosu’na yönelik başlatılan soruşturmaya sert tepki göstererek şunları ifade etti:

”Diyanet, bir Müslüman olarak beni temsil eden bir kurum değildir. Meşru değildir. Çocuklarımızın bile öğrettiği din derslerini aldırabilecek kadar güvene sahip değildir. Diyanet bizim adımıza ahkam kesemez. Diyanet kendi düşüncesini söylüyorsa barolarda düşüncelerini söyleme hakkına sahiptir.

Mezhepçi, Emevici düşünceyi İslam adına bu topluma dayatma hakkına sahip değilsiniz. Diyanet, Diyanetliğini yapacaksa, din adına konuşacaksa hırsızlık için, çocuk tecavüzleri için konuşmalı.

Kuran kurslarında tecavüze uğrayan erkek çocukların hakkını savunmalı. Yolsuzluklar için, haksız yere katledilen insanlar için konuşmalı. Kuran’da insani hakların temeli olan düşünce hakkı, özgürlük için konuşmalı. Tüm kötülükleri tek bir noktada yoğunlaştırması diyaneti meşru kılmaz.”

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