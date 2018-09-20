HDP'li İbrahim Ayhan hayatını kaybetti!

İBRAHİM AYHAN KİMDİR?



10 Şubat 1968 senesinde dünyaya gele İbrahim Ayhan aslen Şanlıurfa'nın Sivereklidir. Babasının adı Ali, annesinin adı Zekiye'dir. Ziraat Mühendisi ve Öğretmen; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zoo Teknik Bölümü mezunudur. Öğretmenlik yapmıştır.

Halkların Demokratik Partisi 25. Dönem Şanlıurfa milletvekilliği yaptı. İngilizce ve Kürtçe bilen Ayhan, evli ve 2 çocuk babasıdır.



