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HDP'li İbrahim Ayhan hayatını kaybetti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 12:16 | Son Güncelleme

Türkiye Büyük Millet Meclisi 26'ncı döneminde HDP Şanlıurfa Milletvekili iken 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunması üzerine milletvekilliği düşürülen İbrahim Ayhan (50), Irak’ın Erbil kentinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

HDP'li İbrahim Ayhan hayatını kaybetti!

İBRAHİM AYHAN KİMDİR?

10 Şubat 1968 senesinde dünyaya gele İbrahim Ayhan aslen Şanlıurfa'nın Sivereklidir. Babasının adı Ali, annesinin adı Zekiye'dir. Ziraat Mühendisi ve Öğretmen; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zoo Teknik Bölümü mezunudur. Öğretmenlik yapmıştır.

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Halkların Demokratik Partisi 25. Dönem Şanlıurfa milletvekilliği yaptı. İngilizce ve Kürtçe bilen Ayhan, evli ve 2 çocuk babasıdır.


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Anahtar Kelimeler:
HDP İbrahim Ayhan ırak Erbil Şanlıurfa

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Okuyucu Yorumları 25 yorum
darısı tüm vatan haini domuz eniklerine. cehennemin en çok azab çekilecek yerine gitsin.
iki dakika insan taklidi yap
İYİ..ORAYADA GÖMSÜNLER, GETİRMESİNLER VATAN HAİNİNİ....
çok önemli değil bu hayinlerde çok var daha
getirin devlet töreniyle gömün damına koyum hesabı yapalım
Yabancı istihbarat öldürmüştür. Muhtemelen artık kullanılmak istemedi, ver ilacı öldür, kalp krizi de geç.
allah rahmet eylesin mekani cennet olsun insallah...
Allah rahmet eylesin değerli bi arkadaşımdi ışıklar içinde uyu yıldızlar yoladasin olsun
@siyaseve sende geber teror yandasi pkk li sereften yoksun mahlukat
ateşin bol olsun ne diyelim...
Bi pislik daha gitti desene
darısı diğerlerinin başına vatan haini pislikler !!!!! ateşler içinde uyu
Nasıl insanlarsınız ölmüş insan hesabı varsa ALLAHA verir yazıklar olsun ırkı fikri ne olursa olsun fatiha okuyun size yakışan budur
ülkeyi cenazesine getirip güzelim topragımızı kirletmesin
Gitti bitti şimdi hesap zamanı ver ODUNU
Nasıl insanlarsınız ölmüş insan hesabı varsa ALLAHA verir yazıklar olsun ırkı fikri ne olursa olsun fatiha okuyun size yakışan budur
@cismailogullari_1983 sen Fatiha oku.Biz terör yandaşlarına dua okuyup,şehitlerimizin ruhunu acıtacak kadar delirmedik.
mekanın cehennem olsun ateşin bol olsun umarım darısı geri kalan vatan haini domuzlara
BİR TERÖRİST DAHA EKSİLMİŞ, İNŞALLAH BİR GÜN TERÖRİSTİN NE OLDUĞUNU UNUTUP, BİLİM TEKNOLOJİ VE SANAYİ DEVİ OLURUZ.
Benim vergilerimden de maaş aldın. Hakkımı helal etmiyorum. Haram olsun. Haram olsun. Haram olsun. Şehidimin kanının her damlası için ayrı ayrı cehennemlerde yanasın!
Şimdi 4 kolluya bindin.Hesap günü geldi..ver bakalım Allah'a hesabını
BU YAHUDİ LOBİSİ -ABD-İNGİLTERE BU TERÖRÜ BAŞIMIZA BELA ETMESEYDİ, TÜRKİYE ŞU AN OLDUĞUNUN EN AZ 10 KATI İDİ. HERKES KRAL GİBİ HAYAT YAŞIYORDU.BU ÜLKEDE GENÇLİĞİMİZ HEDER OLDU GİTTİ GÜN GÖRMEDEN. BEN NE TERÖRİSTLERE NE DE ONLARA DESTEK VERENLERE, HATTA KÖKÜNÜ KAZIYIP ATMAYI BAŞARAMAYANLARA HER İKİ DÜNYADA DA HAKKIMI HELAL ETMİYORUM.
Bir Pkk lı eksildi ne mutlu bizlere
Ateşin bol olsun ermeni eniği daha nicelerinizin böyle geberme haberlerini almak dileğiyle
Bunları haber yapıp gündeme getirmeye bile gerek yok öldükleri yere gömmeli hepsini sınırdışı yapıp orada ölmeleri sağlanmalı toprağımızı kirletmesinler
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