HDP'li İbrahim Ayhan hayatını kaybetti!

İBRAHİM AYHAN KİMDİR?
10 Şubat 1968 senesinde dünyaya gele İbrahim Ayhan aslen Şanlıurfa'nın Sivereklidir. Babasının adı Ali, annesinin adı Zekiye'dir. Ziraat Mühendisi ve Öğretmen; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zoo Teknik Bölümü mezunudur. Öğretmenlik yapmıştır.
Halkların Demokratik Partisi 25. Dönem Şanlıurfa milletvekilliği yaptı. İngilizce ve Kürtçe bilen Ayhan, evli ve 2 çocuk babasıdır.
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