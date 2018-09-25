HDP'li isimden MHP'nin af teklifine şartlı destek!

HDP Kocaeli Milletvekili, Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu, ifade özgürlüğü gibi diğer suçlarda genişletilmiş af teklifine olumlu baktığını söyledi. Yakından takip ettiği cezaevlerinde durumunu sıkıntı olduğuna dikkati çeken Gergerlioğlu, 211 bin olan kapasitenin 253 bine çıktığını bu sayının iki ay önce 246 bin olduğunu belirtti. Gergerlioğlu, "Kişisel olarak affın genişletilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sadece yüz kızartıcı suçlar dışarıda tutularak bir genişletilmeli yapılması gerekiyor" diye konuştu. T24'te yer alan habere göre, HDP’li vekil, “Cezaevinde insanların durumu çok kötü, 20 kişilik koğuşta 40-45 kişinin kaldığını biliyoruz. Kadın koğuşları çok kötü, 8 kişilik koğuşlarda 21 kadın kalıyor ve 700’e yakın bebek var” sözlerini sarf etti. Gelecek 5 yılda yapılması planlanan 225 cezaevinin maddi olarak büyük bir yük getireceği yorumunu yapan HDP’li Gergerlioğlu’nun, MHP’nin af teklifine ilişkin sorusu üzerine T24’e yaptığı değerlendirme şöyle:

'AF KAPSAMI GENİŞLETİLMELİ' “MHP’nin daha çok adli suçlara yönelik bir af çalışması var. Sonuçta bu bir girişim, adli anlamda insanların sıkıntısı var ancak, biz sadece affın tek bir boyutuyla ele alınmaması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü cezaevlerinde durum sıkıntılı, son yıllarda gayri adil yargılamalar yoğun bir şekilde yapılı ve insanların bir adalet ve af beklentisi var. Çünkü, adalete, hukuka maalesef siyaset karışmış durumda, alınan kararların çoğu siyasi kararlar. Ergenekon’dan bugüne kadar birçok davada biz bu kararların siyasi olduklarını gördük. Şu anda Türkiye ifade özgürlüğü açısından da son derece kötü bir yerde. Türkiye dünyanın dibine vurmuş durumda ve verilen cezalar ifade özgürlüğünü ihlal eder şekilde en ağır bir şekilde veriliyor. İfade özgürlüğü, terör propagandası ve benzerin suçların girmesi apaçık ortada. Sadece adli suçlar değil, diğer suçlara doğru genişletilme olması lazım. Çünkü insanlar en ufak ifade beyanıyla terör örgütü propagandası ile itham edilip cezalandırılıyorlar. Böyle bir şey olmadığı halde binlerce insanın bu durumda olduğunu çok net biliyoruz. Cezaevlerinde de çok büyük sıkıntı olduğunu biliyoruz. Şu anda cezaevlerinin kapasitesi 211 bin olmasına rağmen tutuklu ve mahkum toplamı 253 bin kişiye ulaştı. İki ay önce 246 bin kişiydi.