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HDP'li isimden MHP'nin af teklifine şartlı destek!

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.09.2018 14:44 | Son Güncelleme

MHP af teklifini Meclis'e taşıdı. MHP'nin teklifi sonrası af kapsamıyla ilgili siyaset kulisleri hareketlenirken, HDP'den şartlı destek geldi. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, yaptığı açıklamada "Sadece adli suçlar değil, diğer suçlara doğru genişletilme olması lazım. Çünkü insanlar en ufak ifade beyanıyla terör örgütü propagandası ile itham edilip cezalandırılıyorlar" ifadelerini kullandı.

HDP'li isimden MHP'nin af teklifine şartlı destek!

HDP Kocaeli Milletvekili, Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu, ifade özgürlüğü gibi diğer suçlarda genişletilmiş af teklifine olumlu baktığını söyledi. Yakından takip ettiği cezaevlerinde durumunu sıkıntı olduğuna dikkati çeken Gergerlioğlu, 211 bin olan kapasitenin 253 bine çıktığını bu sayının iki ay önce 246 bin olduğunu belirtti. Gergerlioğlu, "Kişisel olarak affın genişletilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sadece yüz kızartıcı suçlar dışarıda tutularak bir genişletilmeli yapılması gerekiyor" diye konuştu.

T24'te yer alan habere göre, HDP’li vekil, “Cezaevinde insanların durumu çok kötü, 20 kişilik koğuşta 40-45 kişinin kaldığını biliyoruz. Kadın koğuşları çok kötü, 8 kişilik koğuşlarda 21 kadın kalıyor ve 700’e yakın bebek var” sözlerini sarf etti.

Gelecek 5 yılda yapılması planlanan 225 cezaevinin maddi olarak büyük bir yük getireceği yorumunu yapan HDP’li Gergerlioğlu’nun, MHP’nin af teklifine ilişkin sorusu üzerine T24’e yaptığı değerlendirme şöyle:

'AF KAPSAMI GENİŞLETİLMELİ'

“MHP’nin daha çok adli suçlara yönelik bir af çalışması var. Sonuçta bu bir girişim, adli anlamda insanların sıkıntısı var ancak, biz sadece affın tek bir boyutuyla ele alınmaması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü cezaevlerinde durum sıkıntılı, son yıllarda gayri adil yargılamalar yoğun bir şekilde yapılı ve insanların bir adalet ve af beklentisi var. Çünkü, adalete, hukuka maalesef siyaset karışmış durumda, alınan kararların çoğu siyasi kararlar. Ergenekon’dan bugüne kadar birçok davada biz bu kararların siyasi olduklarını gördük. Şu anda Türkiye ifade özgürlüğü açısından da son derece kötü bir yerde. Türkiye dünyanın dibine vurmuş durumda ve verilen cezalar ifade özgürlüğünü ihlal eder şekilde en ağır bir şekilde veriliyor. İfade özgürlüğü, terör propagandası ve benzerin suçların girmesi apaçık ortada.

Sadece adli suçlar değil, diğer suçlara doğru genişletilme olması lazım. Çünkü insanlar en ufak ifade beyanıyla terör örgütü propagandası ile itham edilip cezalandırılıyorlar. Böyle bir şey olmadığı halde binlerce insanın bu durumda olduğunu çok net biliyoruz. Cezaevlerinde de çok büyük sıkıntı olduğunu biliyoruz. Şu anda cezaevlerinin kapasitesi 211 bin olmasına rağmen tutuklu ve mahkum toplamı 253 bin kişiye ulaştı. İki ay önce 246 bin kişiydi.

'20 KİŞLİK KOĞUŞTA 45 KİŞİ KALIYOR'

Cezaevinde insanların durumu çok kötü, 20 kişilik koğuştu 40-45 kişinin kaldığını biliyoruz. Kadın koğuşları çok kötü, 8 kişilik koğuşlarda 21 kadın, 700’e yakın bebek var. Önümüzdeki 5 yıl içinde 225 cezaevi yapılması planlanıyor. Hem maddi olarak da çok büyük getirecek Türkiye’ye. Önüne gelenin terör örgütü üyesi diye içeri atıldığı bir Türkiye’de önünüzdeki 5 yılda 225 cezaevi ve buna yapılacak çok büyük masraflar ve haksızlıklar gerçekten toplumu tedirgin ediyor: Bunlardan dolayı da ben kişisel olarak affın genişletilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sadece yüz kızartıcı suçlar dışarıda tutularak bir genişletilmeli yapılması gerekiyor.

İnsanlar çaresiz bir beklenti içindeler. Bize af konusunda çok soru geliyor. MHP’nin taşlığına nasıl yaklaşılıyor diye. İnsanların sıkıntıda olduğunu görüyorum. Bir umut gibi görüyorlar. İnanılmaz bir ağır kararlar verilmiş durumda. Genişletilen bir af teklifinin uygun olduğunu düşünüyorum.

DEMİRTAŞ'IN DURUMU

Gergerlioğlu'nun bu sözleri "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezaevinde bulunan başta eski eş başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ olamk üzere HDP'li siyasetçilerin de af kapsamına alınması gerektiği olarak yorumlandı.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
SEN PE KA KA (PKK) TEROR ORGUTU DEME ONDAN SONRA AF KAPSAMI GENISLETILSIN DE ASKERIMIZ POLISIMIZ VATANDASLARIMIZ TERÖR BELASI YUZUNDEN SEHIT OLURKEN PKK SEMPATIZANLARI VE YANDASLARINA AF YOKKK NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE...
SİYASİ BASİN GAZETECİ MV LERİNİN KAPSAMAZSA BU AF DEĞİL YOLSUZLUKLSRDAN VE MAFYA ÇETE LER İÇİN ÇIKAN BİR DERİN DEVLET AFFI OLUCAK
NAMUSSUZLAR, KATİLLER, HIRSIZLAR, ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİ, UYUŞTURUCU TACİRLERİ LİSTE UZAYIP GİDİYOR. ÜLKÜCÜ ARKADAŞLARIN VİCDANI RAHAT OLMALI.ŞİMDİ BİRDE HDP DESTEĞİNİ ALDINIZMI OOHHHH. YEMEDE YANINDA YAT. ALLAH HEPİNİZİN BELASINI VERECEK. DEVLET BAHÇELİ DENEN İNSANLIK DÜŞMANINDAN ANCAK BU BEKLENİRDİ...
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