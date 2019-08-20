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HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ifadeye çağrıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.08.2019 11:46 | Son Güncelleme

Kars Belediye Başkanı HDP'li Ayhan Bilgen, Kars Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadeye çağrıldı.

HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ifadeye çağrıldı

HDP’li Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine yönelik kayyum atamalarının ardından Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, Kars Cumhuriyet Başsavcılığı'nca avukatları aracılığıyla ifadeye çağrıldı.

Yaşanan gelişmenin ardından Twitter'dan paylaşımda bulunan HDP'li Bilgen “Hakkımda 'silahlı örgüt kurmak ve yönetmek' iddiasıyla yeni bir dosya hazırlığını duyuyor onlara da "kısa çöp uzun çöpten hakkını alacak mutlaka" parçasını armağan ediyorum!” ifadesini kullandı.

Bilgen’in mesajı şöyle:

"Eğer Kars'a da kayyım atamayı düşünürlerse yıllardır şehri soymalarına göz yumulan isimleri tavsiye ederim. Hem bir bürokrat alacaklılarla uğraşmamış olur hem hırsızlar 900 personeli naylon ihalelerle falan meşgul etmeden cebini doğrudan doldurur! Hakkımda "silahlı örgüt kurmak ve yönetmek" iddiasıyla yeni bir dosya hazırlığını duyuyor onlara da "kısa çöp uzun çöpten hakkını alacak mutlaka" parçasını armağan ediyorum!"

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Ayhan Bilgen Kars HDP ifade

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