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HDP'li Leyla Güven için tahliye başvurusu!

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.09.2018 14:35 | Son Güncelleme

HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven için, tahliye başvurusunda bulunuldu. Başvuru dilekçesinde CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tahliyesi yer aldı.

HDP'li Leyla Güven için tahliye başvurusu!

CHP’nin tutuklu Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tahliyesinin ardından, gözler cezaevinde kalan tek tutuklu HDP’nin Hakkari Milletvekili Leyla Güven’e çevrildi. Güven’in avukatı Reyhan Yalçındağ Baydemir, Yargıtay’ın verdiği ve emsal olan karardan sonra Güven’in yargılandığı Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ne dilekçe ile başvurarak, tahliye talebinde bulundu.

Avukat Baydemir tahliye dilekçesinde, ‘Güven’in CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tahliyesi sonrası tek tutuklu milletvekili olduğunu’ anımsattı. Dilekçede, ‘Güven’in vekil olduğu için sürekli Meclis’te bulunacağı ve bu durumun kaçma şüphesini ortadan kaldıracağı’ aktarıldı.

TAHLİYE EDİLMEDEN YENİDEN TUTUKLANMIŞTI

24 Haziran seçimlerinde cezaevindeyken HDP Hakkari Milletvekili seçilen Leyla Güven’in, 29 Haziran’da yargılandığı mahkeme tarafından tahliyesine karar verilmiş, ancak savcılığın itirazı üzerine cezaevinden çıkış hazırlığı yaparken hakkında yeniden tutuklama kararı verilmişti. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
HDP Enis Berberoğlu leyla güven

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