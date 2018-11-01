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HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na 'Katar uçağı' ile ilgili 14 soru!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 15:01 | Son Güncelleme

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, Katar tarafından hediye edildiği açıklanan ve içinde 7 yatak odası, 2 özel salon, toplantı odaları ve küçük bir hastane bulunan lüks uçakla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Cumhurbaşkanlığı'ndan Beştaş'ın yönelttiği 14 soruya tek cümlelik yanıt geldi.

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na 'Katar uçağı' ile ilgili 14 soru!

HDP'li Meral Danış Beştaş, Katar’ın hediye ettiği açıklanan; 7 yatak odası, 2 özel salon, toplantı odaları ve küçük bir hastanenin içinde bulunduğu lüks uçakla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Cumhurbaşkanlığı, HDP’li vekil Meral Danış Beştaş’ın soru önergesine yanıt verdi.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN 14 SORUYA TEK CÜMLE YANIT

HDP’li Beştaş soru önergesinde, Boeing 747-8 model lüks uçağın satın alındığı şeklindeki haberlere vurgu yaparak, “Ağustos ayı sonlarında Fransız basınında uçağın bir devlet başkanına satıldığı haberleri yer alırken 9 Eylül’de havayolu haberleri yapan Türkiye’deki bir internet sitesi de uçağın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Filosuna dahil edilmek üzere satın alındığı bilgisini paylaşmıştır. Haberin ardından 11 Eylülü 12 Eylüle bağlayan gece söz konusu uçak Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Önergesinde uçağın fiyatının 500 milyon sterlin (4 milyar 240 milyon TL) olduğunu ifade eden HDP’li vekil Meral Danış Beştaş’ın Cumhurbaşkanlığı’na yönelttiği sorular şöyle:

“1-Boeing 747-8 model uçak ne zaman satın alınmıştır?

2-Boeing 747-8 model uçak için Katar Emiri’ne ne kadar ödeme yapılmıştır? Bu ödemenin kaynağı nedir?

3-Boeing 747-8 model uçak için THY neden 9 Şubatta pilot ilanı vermiştir? Uçağın satın alınması ne zaman kararlaştırılmıştır?

4-Uçağın satın alınma sebebi nedir? Uçak kimin kullanımına tahsis edilmiştir?

5-Devlet Filosuna tahsisli diğer uçaklar yerine bu uçağın tercih edilme sebebi nedir?

6-Devlet Filosuna tahsisli diğer uçakların akıbeti ne olacaktır? O uçakların satışı söz konusu olacak mıdır?

7-Hâlihazırda devlet filosunda kaç uçak bulunmaktadır ve fiyatları günümüzdeki kur üzerinden ne kadardır?

8-Boeing 747-8 model uçağın kullanım maliyeti ne kadardır? Bu maliyetler nereden karşılanacaktır?

9-Şayet iddia edildiği gibi uçak hediye edildi ise neden Katar Emiri tahmini fiyatı 4 milyar 240 milyon TL olan bir uçak hediye etmiştir? Şayet hediye edildiğine dair bilgiler doğru ise bu hediye karşılığında Katar Emiri’ne ne verilmiştir?

10-Katar’dan Türkiye’ye 15 milyar dolarlık yatırım sözü alındığı bilgisi dahilinde bahse konu uçak alımı ile bu yatırım hadisesi arasındaki bağlantı nedir?

11-Bahse konu uçağın fiyatı Cumhurbaşkanlığı sarayının dahi üzerinde olup böylesi lüks bir harcama yapılma sebebi nedir? Ülkede ciddi bir ekonomik kriz yaşanırken devlet hazinesinin cumhurbaşkanı için yapılan saray, Okluk Koyu’ndaki yazlık saray ve lüks sınıf bir uçak için seferber edilme sebebi nedir?

12-Ülke derin bir ekonomik buhran içindeyken ve hükümet yetkililerince yurttaşa “kemer sıkma” yöntemleri salık verilirken cumhurbaşkanı için yapılan tüm harcamalarda neden bu yöntemler söz konusu olmamaktadır?

13-Saray merkezli harcamalarda sürekli dile getirilen “itibardan tasarruf olmaz” söyleminin karşılığı nedir? Yurttaşların ekonomik kriz içerisinde en temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor oluşu ülkenin itibarına tekabül etmiyor mu? Hükümet neden yurttaşların asgari yaşam koşullarını sağlamak yerine kendine daha fazla lüks harcama için alan açma telaşındadır? Krizin faturası neden yurttaşlara çıkarılmaktadır?

14-Hükümetin ekonomik krize yönelik hazırladığı programlar arasında saray giderlerinden tasarruf yapılması ne zaman gündeme alınacaktır?”

'SÖZ KONUSU UÇAK ÜLKEMİZE HİBE EDİLMİŞTİR'

HDP’li Beştaş’ın 14 sorusuna, Cumhurbaşkanlığı, “Söz konusu uçak ülkemize hibe edilmiş olup Türkiye Cumhuriyeti Devletine aittir” şeklinde tek cümle ile yanıt verdi.

cumhuriyet

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Anahtar Kelimeler:
HDP Recep Tayyip Erdoğan Katar uçak

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Okuyucu Yorumları 52 yorum
aldınmı cevabını
ne alaka bir cevap sorulan sorulara bak cevaba bak alay ediyorlar
BU UÇAK HİBE FİLAN DEĞİLDİR.BAŞKA YOLLARDA PARASI ÖDENMİŞTİR.ÖRTÜLÜ ÖDENEĞİ KALBURA ÇEVİREN BİR AYAK UYDURMUŞTUR.ŞU REİSMİDİR NEDİRİN TÜRKİYENİN YAKASINDAN DÜŞMESİ GEREKİR
@berkuygurc çok biliyorsunuz ya klavye erkekleri
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