HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na 'Katar uçağı' ile ilgili 14 soru!

HDP'li Meral Danış Beştaş, Katar’ın hediye ettiği açıklanan; 7 yatak odası, 2 özel salon, toplantı odaları ve küçük bir hastanenin içinde bulunduğu lüks uçakla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Cumhurbaşkanlığı, HDP’li vekil Meral Danış Beştaş’ın soru önergesine yanıt verdi. CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN 14 SORUYA TEK CÜMLE YANIT HDP’li Beştaş soru önergesinde, Boeing 747-8 model lüks uçağın satın alındığı şeklindeki haberlere vurgu yaparak, “Ağustos ayı sonlarında Fransız basınında uçağın bir devlet başkanına satıldığı haberleri yer alırken 9 Eylül’de havayolu haberleri yapan Türkiye’deki bir internet sitesi de uçağın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Filosuna dahil edilmek üzere satın alındığı bilgisini paylaşmıştır. Haberin ardından 11 Eylülü 12 Eylüle bağlayan gece söz konusu uçak Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapmıştır” ifadeleri kullanıldı. Önergesinde uçağın fiyatının 500 milyon sterlin (4 milyar 240 milyon TL) olduğunu ifade eden HDP’li vekil Meral Danış Beştaş’ın Cumhurbaşkanlığı’na yönelttiği sorular şöyle:

“1-Boeing 747-8 model uçak ne zaman satın alınmıştır? 2-Boeing 747-8 model uçak için Katar Emiri’ne ne kadar ödeme yapılmıştır? Bu ödemenin kaynağı nedir? 3-Boeing 747-8 model uçak için THY neden 9 Şubatta pilot ilanı vermiştir? Uçağın satın alınması ne zaman kararlaştırılmıştır? 4-Uçağın satın alınma sebebi nedir? Uçak kimin kullanımına tahsis edilmiştir? 5-Devlet Filosuna tahsisli diğer uçaklar yerine bu uçağın tercih edilme sebebi nedir? 6-Devlet Filosuna tahsisli diğer uçakların akıbeti ne olacaktır? O uçakların satışı söz konusu olacak mıdır? 7-Hâlihazırda devlet filosunda kaç uçak bulunmaktadır ve fiyatları günümüzdeki kur üzerinden ne kadardır? 8-Boeing 747-8 model uçağın kullanım maliyeti ne kadardır? Bu maliyetler nereden karşılanacaktır? 9-Şayet iddia edildiği gibi uçak hediye edildi ise neden Katar Emiri tahmini fiyatı 4 milyar 240 milyon TL olan bir uçak hediye etmiştir? Şayet hediye edildiğine dair bilgiler doğru ise bu hediye karşılığında Katar Emiri’ne ne verilmiştir? 10-Katar’dan Türkiye’ye 15 milyar dolarlık yatırım sözü alındığı bilgisi dahilinde bahse konu uçak alımı ile bu yatırım hadisesi arasındaki bağlantı nedir?