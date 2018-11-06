HABER

HDP'li milletvekili Mahmut Toğrul'a 2 yıl 6 ay hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 17:52 | Son Güncelleme

HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada, mahkemece 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

HDP'li milletvekili Mahmut Toğrul'a 2 yıl 6 ay hapis

AYRINTILAR GELİYOR...

1200 yıllık gizli geçitler gün yüzüne çıkarıldı1200 yıllık gizli geçitler gün yüzüne çıkarıldı
Ek fotoğraflar // Abdullah Tivnikli son yolculuğuna uğurlandıEk fotoğraflar // Abdullah Tivnikli son yolculuğuna uğurlandı
Görevi reddeden öğretmene gözaltı iddiası (2)Görevi reddeden öğretmene gözaltı iddiası (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
HDP mahmut toğrul hapis cezası Son dakika

En Çok Okunan Haberler

Bircan Bali'den büyük iddia! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

Bircan Bali'den büyük iddia! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

Sibel Kekilli: Çok acı çektim, artık konuşmalıyım!

Sibel Kekilli: Çok acı çektim, artık konuşmalıyım!

Ankara'da toplu intihar girişimi!

Ankara'da toplu intihar girişimi!

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

Meral Akşener: Yerel seçimde ittifak yapacağız

Meral Akşener: Yerel seçimde ittifak yapacağız

Ankara'yı sarsan gelişme! Sayıştay'dan açıklama geldi

Ankara'yı sarsan gelişme! Sayıştay'dan açıklama geldi

Okuyucu Yorumları 1 yorum
2 sene ne ya ekmek çalsak daha fazla yeriz. Ya idam edin şunları ya da vatandaşlıktan atıp sınırdışı edin. Biz vergilerimizle bu hainleri beslemek zorudna mıyız?
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başakşehir’de esrarengiz olay

Başakşehir’de esrarengiz olay

Görevi reddeden öğretmenin gözaltına alındığı iddiası ilçeyi karıştırdı

Görevi reddeden öğretmenin gözaltına alındığı iddiası ilçeyi karıştırdı

Antalya Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförünün gaziye saygısızlığını affetmedi

Antalya Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförünün gaziye saygısızlığını affetmedi

Brezilyalı turistlere takside gasp dehşeti

Brezilyalı turistlere takside gasp dehşeti

Esad dünyasını kararttı! Tek umudu Türkiye

Esad dünyasını kararttı! Tek umudu Türkiye

Kartal'da gecekonduda yangın! Şoka girdi

Kartal'da gecekonduda yangın! Şoka girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.