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HDP'li Pervin Buldan'dan dolar yorumu: Bu 12, AK Parti'nin ilk seçimlerdeki alacağı oy oranıdır

23.11.2021 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin grup toplantısında konuştu. Ekonomide yaşanan gelişmelere değinen Buldan, "Büyük düşünür, büyük ekonomi yazarı dün yine söz etti, konuştu. Batırdığı ekonomiyi her zamanki gibi yine dış güçlere bağladı. Dolar yine fırladı." dedi. Dolar kurundaki artışa değinen Buldan, "Bugün kur 12'yi de geçti. Bu nedir biliyor musunuz? Bu 12, AK Parti'nin ilk seçimlerdeki alacağı oy oranıdır" açıklamasında bulundu.

HDP'li Pervin Buldan'dan dolar yorumu: Bu 12, AK Parti'nin ilk seçimlerdeki alacağı oy oranıdır

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nı, sadece kadınların katılımıyla gerçekleştirdi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla kadın grubunu topladıklarını ifade eden Buldan, iktidarın, "kadınların statüsünün geriletildiği, geri ve erkek sistemleri model aldığını" savundu.

Buldan, iktidarın kadın kimliğini hedef alan, kadına yönelik erkek şiddetini teşvik eden politikalar ürettiğini öne sürdü.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ ÇIKIŞI

Son bir yıl içerisinde 466 kadının erkek şiddetiyle katledildiğini ifade eden Buldan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konuda devasa rakamları, korkunç tabloyu burada uzun uzadıya sıralayabilirim ama biz kadınlar iyi biliyoruz ki katledilen kadınlar birer rakam, istatistik verisi değildir, gazetelerin üçüncü sayfa haberi hiç değildir. Katledilen kadın sayısı 466 da olsa, bir tek kadın da olsa bizim için o tek bir kadının yitirilmiş olması aynı anlamı ifade etmektedir. O bir tek kadının kaybı, yeri doldurulamaz bir eksikliktir. Bu ülkede her gün kadınlar katledilirken AK Parti iktidarının yaptığı, bu katliamları önlemek yerine kadınların yaşam anayasası olan İstanbul Sözleşmesi'nden keyfi bir şekilde çekilmek oldu. Danıştay, erkek oy çoğunluğuyla İstanbul Sözleşmesi'nden geri çekilmeyi hızlıca onayladı. Yetmedi İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkan kadınları 'sapkın' ilan etme haddini de kendilerinde gördüler. Başak Cengiz'e çekilen kılıcı tutan el ile kadınlara 'sapkın' diyen dil aynıdır, aynı zihniyete sahiptir."

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"BU 12, AK PARTİ'NİN İLK SEÇİMLERDEKİ ALACAĞI OY ORANI"

Ekonomide yaşanan gelişmelere değinen Buldan, "Büyük düşünür, büyük ekonomi yazarı dün yine söz etti, konuştu. Batırdığı ekonomiyi her zamanki gibi yine dış güçlere bağladı. Dolar yine fırladı." dedi.

Buldan, rekorun ve doların çıkışının tek nedeninin, Cumhurbaşkanı'nın her gün konuşması olduğunu ileri sürerek, "Konuşmasa rekor olmayacak, dolar yükselmeyecek belki de Türkiye daha fazla refaha ulaşacak ama bir türlü durmuyor. Konuştukça kendi ülkesinin ekonomisini batıran bir tek adam yönetimi varken dış güçlere hiç gerek yok, siz yetersiniz." görüşünü savundu.

Dolar kurundaki artışa değinen Buldan, "Bugün kur 12'yi de geçti. Bu nedir biliyor musunuz? Bu 12, AK Parti'nin ilk seçimlerdeki alacağı oy oranıdır. Bunun müjdesini buradan size veriyorum. AK Parti'ye de hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Seçim barajının 7'ye indirilmesini çok isteyen küçük ortakları da doların altında kaldı. Onlara da hayırlı olsun diyoruz ve seçimlerde her iki partinin de alacağı oy oranları şimdiden bellidir." diye konuştu.

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'ÇIPLAK ARAMA' ÇIKIŞI

Cezaevlerinde yaşanan gelişmeleri anlatan Buldan, "İşkencenin en büyüklerinden biri çıplak aramaydı. İktidar ısrarla inkar etse de cezaevlerindeki ve dışarıdaki kadın arkadaşlarımızın mücadelesi sonucunda, bu durumu kabul edip 'detaylı arama' adı altında yeni bir düzenlemeye gittiler. Bu düzenleme bizler için yeterli değildir. İsmi değişse dahi onur kırıcı her türlü uygulamanın tamamen kaldırılması için mücadele edeceğiz. Bugüne kadar çıplak arama işkencesinde sorumluluğu bulunan ve bu suça bulaşmış olan herkesin kesin bir şekilde yargılanması ve cezalandırılması bizim için esastır." ifadesini kullandı.

Öte yandan grup toplantısında, kadınlara ilişkin sinevizyon gösterimi yapıldı, dövizler açıldı.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Amerikan Doları Pervin Buldan HDP Halkların Demokratik Partisi
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