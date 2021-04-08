HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. HDP'li Pervin Buldan'dan flaş sözler: Üçüncü yol siyasetini büyüteceğiz

HDP'li Pervin Buldan'dan flaş sözler: Üçüncü yol siyasetini büyüteceğiz

08.04.2021 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Üçüncü İttifak' iddiaları gündemdekini yerini korurken HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. HDP'li Buldan "Tarihsel olarak var olan, sistemin içinden gelen devletçi iki egemen bloka karşı üçüncü yol siyasetini büyüteceğiz." ifadelerini kullandı.

HDP'li Pervin Buldan'dan flaş sözler: Üçüncü yol siyasetini büyüteceğiz

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, bir otelde düzenlenen basın toplantısında, HDP'nin güçlü demokrasi, gerçek adalet ve özgür yaşamın kurucu gücü olduğunu söyledi.

DİKKAT ÇEKEN 'ÜÇÜNCÜ YOL' ÇIKIŞI

HDP'ye açılan kapatma davasının "halk iradesine karşı" olduğunu savunan Buldan, şunları kaydetti:

"İnancımızı ve umudumuzu yitirmedikçe bizi alt edecek hiçbir güç yoktur. Başta Kürt halkı olmak üzere Türkiye halklarını bir 100 yıl daha karanlığa mahkum etmeyeceğiz, buna asla izin vermeyeceğiz. Tarihsel olarak var olan, sistemin içinden gelen devletçi iki egemen bloka karşı üçüncü yol siyasetini büyüteceğiz. Demokrasi ittifakını genişleterek ülkeyi bu karanlıktan kurtaracağız."

Toplantıya, Eş Genel Başkan Mithat Sancar ile partililer katıldı.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ NE DEMİŞTİ?

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın 3. İttifak sözleri gündem yaratmış, Demirtaş açıklamasında "Eğer muhalefetteki milliyetçi odaklar demokrasi ittifakına engel olmaya devam edecekse HDP öncülüğünde 3. İttifak kurulabilir." ifadelerini kullanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tepki topluyor ama hayranı çok! 'Seksi avcı' av fotoğraflarıyla paraya para demiyor Tepki topluyor ama hayranı çok! 'Seksi avcı' av fotoğraflarıyla paraya para demiyor
'Beklenen seçim için gün sayılmakta''Beklenen seçim için gün sayılmakta'
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldıBakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı
Anahtar Kelimeler:
HDP Halkların Demokratik Partisi

En Çok Okunan Haberler

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Sokakta saldırıya uğradı, başına bıçak saplandı

Sokakta saldırıya uğradı, başına bıçak saplandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Avukatlık bürosunda silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Avukatlık bürosunda silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Çin Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Çin Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Kan donduran olayda şoke eden sözler! 'Eşi düşmüş gibi değildi'

Kan donduran olayda şoke eden sözler! 'Eşi düşmüş gibi değildi'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.