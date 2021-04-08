HDP'li Pervin Buldan'dan flaş sözler: Üçüncü yol siyasetini büyüteceğiz

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, bir otelde düzenlenen basın toplantısında, HDP'nin güçlü demokrasi, gerçek adalet ve özgür yaşamın kurucu gücü olduğunu söyledi.

DİKKAT ÇEKEN 'ÜÇÜNCÜ YOL' ÇIKIŞI

HDP'ye açılan kapatma davasının "halk iradesine karşı" olduğunu savunan Buldan, şunları kaydetti:

"İnancımızı ve umudumuzu yitirmedikçe bizi alt edecek hiçbir güç yoktur. Başta Kürt halkı olmak üzere Türkiye halklarını bir 100 yıl daha karanlığa mahkum etmeyeceğiz, buna asla izin vermeyeceğiz. Tarihsel olarak var olan, sistemin içinden gelen devletçi iki egemen bloka karşı üçüncü yol siyasetini büyüteceğiz. Demokrasi ittifakını genişleterek ülkeyi bu karanlıktan kurtaracağız."

Toplantıya, Eş Genel Başkan Mithat Sancar ile partililer katıldı.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ NE DEMİŞTİ?

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın 3. İttifak sözleri gündem yaratmış, Demirtaş açıklamasında "Eğer muhalefetteki milliyetçi odaklar demokrasi ittifakına engel olmaya devam edecekse HDP öncülüğünde 3. İttifak kurulabilir." ifadelerini kullanmıştı.

