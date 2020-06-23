HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. HDP'li Sarıcan Belediye Başkanı Polat ve yardımcısı gözaltında

HDP'li Sarıcan Belediye Başkanı Polat ve yardımcısı gözaltında

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2020 09:21 | Son Güncelleme

Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı HDP'li Sarıcan Belde Belediye Başkanı Bekir Polat ve yardımcısı Canan Tağtekin ile 1 kişi gözaltına alındı.

HDP'li Sarıcan Belediye Başkanı Polat ve yardımcısı gözaltında

Karakoçan ilçesine bağlı HDP'li Sarıcan Belediye Başkanı Bekir Polat ve yardımcısı Canan Tağtekin ve 1 partili yürütülen terör soruşturması kapsamında jandarma tarafından gözaltına alındı. Belediyede arama yapılıyor.

b8340ac9bd60591bb6b0c9a46dfebcc9

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGonca Vuslateri: Evde hüngür hüngür ağlıyordumGonca Vuslateri: Evde hüngür hüngür ağlıyordum
Çankırı'da deprem! Çankırı'da deprem!
Sözleşmeli öğretmen adaylarının sözlü sınav yerleri açıklandı!Sözleşmeli öğretmen adaylarının sözlü sınav yerleri açıklandı!

En Çok Okunan Haberler

Kucak kucağa oturan çifti paylaştı! 'Kapalı kapılar ardında...'

Kucak kucağa oturan çifti paylaştı! 'Kapalı kapılar ardında...'

Suudi Arabistan'dan flaş hac kararı

Suudi Arabistan'dan flaş hac kararı

DSÖ'den korkutan açıklama: Vaka sayısı rekor kırdı

DSÖ'den korkutan açıklama: Vaka sayısı rekor kırdı

Survivor'da bomba aşk itirafı: Cemal Can şahit! Nisa ile...

Survivor'da bomba aşk itirafı: Cemal Can şahit! Nisa ile...

YKS ve Kurban Bayramı için kritik toplantı!

YKS ve Kurban Bayramı için kritik toplantı!

Baro başkanları işçilerle karşı karşıya geldi

Baro başkanları işçilerle karşı karşıya geldi

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Canlı yayın çok fena karıştı! Hakaretler havada uçuştu

Canlı yayın çok fena karıştı! Hakaretler havada uçuştu

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Kan donduran dehşet! 'Eşimi öldürdüm gelin beni alın'

Kan donduran dehşet! 'Eşimi öldürdüm gelin beni alın'

Diğer Haberler
Bursa'daki sel felaketinin simgesi oldu

Bursa'daki sel felaketinin simgesi oldu

18 yaşındaki genç hayatını kaybetti, KKKA’da 9. ölüm

KKKA bir can daha aldı...

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! (23 Haziran İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?)

Meteoroloji açıkladı! Bu illerde oturanlar dikkat!

Prof. Dr. Tecer: Yeni tehlike; maske, eldivenler, enfekte olmuş atıklar

'Yeni tehlike' diyerek uyardı

Çankırı'da deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Çankırı'da deprem!

Yine aynı manzara... Maskeyi yüzlerine değil çenelerine taktılar

Yine aynı manzara... Maskeyi yüzlerine değil çenelerine taktılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.