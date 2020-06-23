HDP'li Sarıcan Belediye Başkanı Polat ve yardımcısı gözaltında

Karako\u00e7an il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 HDP'li Sar\u0131can Belediye Ba\u015fkan\u0131 Bekir Polat ve yard\u0131mc\u0131s\u0131 Canan Ta\u011ftekin ve 1 partili y\u00fcr\u00fct\u00fclen ter\u00f6r soru\u015fturmas\u0131 kapsam\u0131nda jandarma taraf\u0131ndan g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131. Belediyede arama yap\u0131l\u0131yor. \n\n(DHA)G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERGonca Vuslateri: Evde h\u00fcng\u00fcr h\u00fcng\u00fcr a\u011fl\u0131yordum\u00c7ank\u0131r\u0131'da deprem! S\u00f6zle\u015fmeli \u00f6\u011fretmen adaylar\u0131n\u0131n s\u00f6zl\u00fc s\u0131nav yerleri a\u00e7\u0131kland\u0131!