HDP'li Semra Güzel hakkında son dakika gelişmesi! Tarih belli oldu, '1 dakika' detayı dikkat çekti...

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'le ilgili son dakika haberleri gelirken yeni detaylar da ortaya çıktı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce etkisiz hale getirilen 'Koçero Meleti' kod adlı terörist Volkan Bora ile sevgili olduğu belirlenen ve ortaya çıkan fotoğrafla büyük tepki çeken Semra Güzel için hazırlanan fezleke Meclis'e sunulmuştu. HDP'li Semra Güzel için hazırlanan fezlekeler perşembe günü görüşülecek.

SEMRA GÜZEL İÇİN HAZIRLANAN FEZLEKE TBMM'DE

TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Adalet-Anayasa Karma Komisyonu ise öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin iki ayrı fezlekeyi görüşecek.

TBMM Genel Kurul'nda salı günü; 'Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine kaldığı yerden devam edilecek. Düzenlemeyle, kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak-30 Haziran 2022 dönemi için uygulanacak artış oranı yüzde 5'ten yüzde 7,5'e yükseltilecek. Yine gelir ve aylık ödemesi yapılanlara 1500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 2 bin 500 liraya çıkartılacak. Genel Kurul'da ayrıca öğretmenliği kariyer haline getiren 12 maddelik Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifinin görüşülmesi de planlanıyor.

KOMİSYONUN TOPLANACAĞI TARİH BELLİ OLDU

Pazartesi günü; TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ve 42 milletvekilinin 'Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' ele alınacak. Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren teklifle; bankacılık sistemindeki toplam mevduat ve katılım fonu büyüklüğü içerisinde Türk Lirası'nın payının artırılarak finansal istikrarın desteklenmesi hedefleniyor.

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden Kurulu Karma Komisyonu da perşembe günü toplanacak. Komisyon, Adıyaman'da 2017'de etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Bora ile fotoğrafları çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında terör örgütü üyeliğiyle ilgili hazırlanan iki fezlekeyi görüşecek.

Güzel hakkında hazırlanan dosya TBMM Başkanlığına sunuldu ve oradan da Anayasa Adalet Karma Komisyonuna havale edildi. Meclis'e gelen dosyada savcılığın yaptığı soruşturmada ulaştığı belge ve bilgiler yer aldı. Karma Komisyon daha önce Güzel hakkında yine örgüt üyeliği suçlamasıyla gelen bir başka dosyayı da gündemine aldı. İki dosyadaki savcılık soruşturmalarında yer alan çarpıcı bilgi ve belgeler şöyle:

PKK KAMPLARINDA ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFLARI VAR

Son gelen dosyada Güzel'in çeşitli zamanlarda ve değişik terör örgütü PKK kamplarında çekilmiş fotoğrafları bulunuyor. Bu fotoğraflar A4 kağıtlara basılmış ve altlarında ne zaman ve nerede çekildikleri yazılmış durumda. Kamuoyuna yansıyanlar dışında bazı kareler de dosyada bulunuyor.

GİZLİ TANIĞIN İFADESİ DOSYAYA GİRDİ: 1 DAKİKADA MİLLETVEKİLİ ADAYI

2017'de Diyarbakır'daki bir soruşturmada gizli tanığın ifadesi dosyaya girdi. Gizli tanık, "Semra Güzel'in kod adı ....'dır. Bu kişi gelecek vadettiği için milletvekili olması önerildi. KCK heyetine girdi. 1 dakika içinde milletvekili adayı olmasına onay verildi" denildi.

TERÖRİST VOLKAN BORA'NIN DEFRERİNDEN NUMARISI ÇIKTI

Nisan 2017'de öldürülen terörist Volkan Bora'nın not defteri ele geçirildi. Bu defter günlük gibi; gayet muntazam yazılmış. Gün gün yapılan harcamalar, faaliyetler, eylemler, 'şurayı bombaladık, şurayı bastık' gibi gün içindeki tüm terör faaliyetleri detaylı şekilde yazılmış. Bu not defterinde 5 kişinin cep telefon numarası yer alıyor. Numaralardan biri de Semra Güzel'e ait.

İKİ TERÖRİST İLE MEKTUPLAŞMIŞ

Semra Güzel, Volkan Bora ile aynı dönemde Ermenice kod ismi kullanan başka bir terörist ile de yazışmış. Bu teröristin mektuplarında şiirler de bulunuyor. İki terörist ile yazışmaları uzun süre devam etmiş.

Dosyada, Semra Güzel'in hangi tarihlerde yurtdışına çıktığı da var. Örneğin, Dahok'a gidiş dönüş tarihleri bulunuyor. Yine 2014 yılında bir başka çıkış daha olmuş.

89 KEZ TELEFONLA GÖRÜŞMÜŞ

Örgüt belgelerinin yanısıra Güzel'in terör örgütünden kimlerle görüştüğünün telefon kayıtları da dosyada delil olarak sunuldu. Örneğin bir terörist ile 89 kez telefon görüşmesi yapmış.

KAREKOD İLE İLAÇ TAKİBİ

Kamuoyuna da yansıyan teröristlere ilaç sağlama olayının detayları de dosyada yer aldı. Bunu göre öldürülen teröristlerde ilaçlar bulundu. Bu ilaçların üzerindeki kare kodlardan nereden alındığının izi sürüldü. Önce ilacı satan eczaneye ulaşıldı. Buradan da reçeteyi yazan doktora.

Reçete Adıyaman'da bir aile hekimi tarafından yazılmıştı. Hekim, "Ben insanlara yardım olsun diye bazı ilaçları alıyorum. Bunlar o ilaçlardır" savunması yaptı. Bu olay ile ilgili 10 sağlık çalışanından biri ihraç edildi. Güzel olayının ortaya çıkmasından sonra sağlık çalışanları ile ilgili yeni bir soruşturma da açılabileceği belirtiliyor.

(DHA)



