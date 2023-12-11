HDP'li Semra Güzel tahliyesini istedi! Mahkeme kararını verdi

Adıyaman'da 2017'de etkisiz hale getirilen PKK'lı Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıkınca dokunulmazlığı kaldırılan 27'nci dönem HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, Eylül 2022'de sahte kimlikle yurt dışına kaçmak isterken yakalandı.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Mahkeme tarafından tutuklanan Güzel hakkında, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bugünkü duruşmaya, tutuklu sanık Güzel ve avukatı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı. Mahkeme başkanının söz hakkı verdiği Güzel, Volkan Bora ile çekilmiş fotoğraflarına ilişkin, "En başından beri söz konusu fotoğrafların çözüm sürecinde olduğunu inkar etmedim. Çözüm sürecinde sadece ben de gitmedim. Birçok kişi yakınını görmeye militanların yanına gitti. Çözüm süreci keşke olumlu şekilde ilerleyebilseydi" dedi.

TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Güzel, tahliyesini talep etti. Sanık ve avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Güzel'in tutukluluğunun devamına hükmedip duruşmayı erteledi.

(DHA)







