Son dakika: HDP'li vekil Semra Güzel'in PKK kamplarında yeni fotoğrafları çıktı! Fotoğrafları servis eden gazeteciden çarpıcı açıklama

Adıyaman'da 2017 yılında terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Bora'nın cep telefonu incelemesinde, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile çekilen fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Güzel için fezleke hazırladı.

Diyarbakır Milletvekili Güzel hakkında düzenlenen fezleke, Adalet Bakanlığı'nın ardından dün TBMM'ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi. Güzel'in fezlekesi bugün TBMM'ye ulaştı. Fezleke, Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'na sevk edildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ KAMPINDA YENİ FOTOĞRAFLAR

HDP Milletvekili Semra Güzel'in sevgilisi olduğu iddia edilen PKK'lı terörist Volkan Bora'yla yeni fotoğrafları çıktı. Fotoğrafları ortaya çıkaran gazeteci Ceyhun Bozkurt, CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Bozkurt, ortaya çıkan fotoğraflarla ilgili olarak şu bilgileri aktardı:



HDP'den Semra Güzel'in kendisinin bir açıklaması oldu. Aynı zamanda HDP Kadın Meclisi de bir açıklama yaptı. Burada tabii ki haberimizi hedef alan, bizleri hedef alan bir dil kullanıldı.

Burada biraz duygusal boyutu öne çıkardılar ama biz zaten şunu vurguladık. Yazılarımda da bunu vurguladım. Gönül bağı meselesi bu işin tali boyutu. Esas mesele TBMM çatısı altında bulunan bir milletvekilinin örgütle angaje olabileceği yönünde yoğun bir şekilde bilgimizin bulunduğu bir görüntü.

Çünkü bu kamplara sıradan deyim yerindeyse normal bir PKK sempatizanı bile giremiyor. Semra Güzel bu kamplara çok rahat nasıl girdi? Örgütün son derece katı bir şekilde yazılı olmayan kuralı olan ilişkiyi nasıl kurdu, nasıl onay aldı?

Organik bir bağı mı var? Örgüt kadrosu noktasında bir durum mu söz konusu? İşte böyle bir şey sözkonusu ise ciddi bir güvenlik problemi de oluşturmakta bu. Gerek gazi Meclis açısından gerekse Türkiye Cumhuriyeti açısından.

"GÜZEL'İN ÖRGÜT AÇISINDAN ÖNEMİ NE?"

Biz yıllardır terörle mücadeleyi de güvenlik anlamında takip eden gazetecilerdenim. Örgütü de az çok tanıyoruz. Bu kamplarda örgüt kendi güvenlik tertibatlarını almak açısından herkesi sokmuyor. Kaç militan olduğunu, deyim yerindeyse illerini, yerleri nerede? Fotoğraflara bakıyoruz, eğitim alanında görüyoruz, mağarasında görüyoruz., barınağında görüyoruz. Hemen hemen her tarafında gezebiliyor. Şimdi burada o soru gündeme geliyor. Semra Güzel sadece Volkan Bora isimli teröristin sözlüsü değil de aynı zamanda örgüt kadrosunda mı? Çünkü kendi sosyal medya profilinde de şöyle bir ifade kullanmış: TJA aktivisti. TJA'ya baktığımızda TJA da KCK terör örgütünün çatı kadın yapılanması.

Yani KCK'nın bir ayağı PKK terör örgütü iken aynı zamanda sosyal ayakları da var. Mesela bu son DİAYDER meselesinde de bu gündeme gelmişti. TJA da bunun bir ayağı. Semra Güzel bunu açık açık yazdığına göre örgüt kadrosu olma ihtimali yüksek. Ve az önce söylediğim nokta önemli. Bir gönül bağına bu kadar izin veriliyorsa Semra Güzel'in örgüt çünkü çok katı, yozlaşma olarak tanımlıyor, buna izin veriyorsa Semra Güzel'in örgüt açısından önemi ne?

VEKİLLİĞİ DÜŞERSE, ÖRGÜTLE ORGANİK BAĞI ÇIKARSA PARTİ İÇİN NE OLABİLİR?

Tartışmalara neden olacaktır, önünü açacaktır. Çünkü malum kapatma davası süreci yürüyor. Muhtemelen bir delil olarak dosyaya girecektir bu. Şimdi HDP üzerinden tartışma şu şekilde yürüyor: Suçlu varsa, kim suç işlediyse cezalandırılsın diyen bir kesim var. Bir kesim de HDP maalesef Türk siyasetine olumlu anlamda bir katkı yapmak yerine tam tersine KCK terör yapılanmasının siyasi ayağı olarak organize bir şekilde, örgütlü bir şekilde bu ayağın içinde, bu yapılanmanın içinde diyen bir kesim var.

"HDP'NİN TERÖR ÖRGÜTÜ İLE DOĞRUDAN ORGANİK BİR BAĞI OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Bu kesim kapatılmasını savunuyor. Bu fotoğraflar, başka meslektaşlarımız da yazdılar, başka ek bilgiler de yansıdı ondan sonra şimdi o bilgilere bakıldığında HDP bile isteye böyle bir angaje olan kişiyi milletvekili yapıyor. Bazı başka ulaştığımız bilgiler, hendek barikat sürecinden itibaren örgütün HDP ile ilişkisi, belediyeler üzerinden verilen desteklerle bir paket olarak değerlendirildiğinde burada HDP'nin terör örgütü ile doğrudan organik bir bağı olduğunu gösteriyor. Yani siyasi ayak noktasında ciddi veriler var elimizde. Öyle 3-5 kişinin suç işlediği bir partiden bahsetmiyoruz.

Örgütle eylemsellik, örgütle program, hedef noktasında buluşan ve ortak hareket eden bir yapıdan bahsediyoruz. Bu nedenle bir anlamda bu bilgiler de delil dosyasına girecektir. Ve o dosya çerçevesinde muhtemelen kapatma davasının seyrinde önemli bir etki olacaktır.

MİLLET İTTİFAKI'NA ELEŞTİRİ

Maalesef bazı cephelerden beklediğim tepkiler gelmedi. Muhalefet kanadında Millet İttifakı'nı oluşturan partilerden.

Terörle mücadele sonuçta maalesef bizim yıllardır mücadele ettiğimiz bir alan var. Çok sayıda insanımızı kaybettik, şehit verdik. Bu nedenle A Partisi, B Partisi meselesi değil bu mesele. Veya gazeteciler arasında da hangi düşüncede olursak olalım çok saygıdeğer muhalif insanlar vardır, iktidarı destekleyenler vardır. Ama hepimizin buluştuğu nokta bu örgütün lanet bir örgüt olduğu ki dünyanın buluştuğu nokta bu aynı zamanda. Çok sayıda ülke Batı ülkeleri de dahil olmak üzere bu örgütü terör örgütü olarak listelerine almışlar. siyasetçinin bu terör örgütüne angaje olmasına herkesi en net şekilde, amasız, fakatsız tepki göstermesini isterdim. Millet İttifakı'nı oluşturan partilerden gereken reaksiyonu maalesef görmedim.

Bu üzücü. Sayın Kılıçdaroğlu, sayın Akşener sessizliklerini bozarlar mı bilmiyorum ama şunu da söyleyeyim, Semra Güzel'in orada biraz kelime oyunu yaparak, biraz muhalefetle iktidar arasındaki o tabana yönelik tartışmada ona oynayarak 'Neden 5 yıldır gündeme getirilmedi' dediği olayı da çok kısa özetleyeyim. Olay şu; operasyon yapıldıktan sonra Volkan Bora'nın üzerinde arama yapılıyor. Bu aramalarda Bora'nın üzerinden bir telefon defteri ve aynı zamanda fotoğraf makinesi çıkıyor.

