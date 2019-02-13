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HDP'li vekillerin Leyla Güven'e destek yürüyüşüne izin verilmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2019 16:53 | Son Güncelleme

HDP Milletvekili Leyla Güven'in bölücü terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakınları ve avukatlarıyla görüştürülmediği iddiasıyla başlattığı açlık grevine destek vermek amacıyla Van'da yürümek isteyen HDP'li vekillere polis izin vermedi. Gösteri ve yürüyüşlerin yasak olduğu kentte, 4 vekil oturma eylemi başlatırken, polis de çevrede önlem aldı.

HDP'li vekillerin Leyla Güven'e destek yürüyüşüne izin verilmedi

HDP Hakkari Milletvekili ve DTK Eş Başkanı Leyla Güven'in 98 gündür sürdürdüğü açlık grevine destek vermek amacıyla Van'da, HDP İl binasında toplanan grubun dışarı çıkmasına izin verilmedi. Bina önünde önlem alan polis ekipleri, parti yöneticileriyle görüşüp, grubun dağılmasını istedi.

Binada bulunanlar küçük gruplar halinde dağılırken, Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz, Hakkari Milletvekili Sait Dede, Van Milletvekilleri Muazzez Orhan ve Murat Sarısaç kentin en işlek caddelerinden biri olan Kazım Karabekir Caddesi'nde, Güven'e destek için yürümek istedi.

VEKİLLER OTURMA EYLEMİ BAŞLATTI

Bir süre yürüyen vekillere, polis tarafından izin verilmedi. Bunun üzerine 4 vekil, bir giyim mağazasının önünde, kaldırımda oturma eylemine başladı. Polis ise vekillerin etrafında çember oluşturup, güvenlik önlemi aldı. Bu arada, uyarılara karşın bölgeden uzaklaşmayan 2 kişi gözaltına alındı.

Van Valiliği, dün yaptığı açıklamada kentte yapılması planlanan gösteri ve yürüyüşleri 4 günlüğüne yasaklamıştı.

ŞANLIURFA’DA DA HDP’LİLERİN YÜRÜYÜŞÜNE İZİN VERİLMEDİ

Şanlıurfa'da aralarında HDP’li milletvekillerinin de bulunduğu grubun açlık grevindeki Leyla Güven’e destek vermek amacıyla yapmak istediği yürüyüşe polis ve jandarma ekipleri izin vermedi.

Bölücübaşı Abdullah Öcalan’a tecrit uygulandığı iddiasıyla açlık grevi yapan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’e destek için Şanlıurfa’dan Diyarbakır’a gitmek isteyen, aralarında HDP Milletvekilleri Mahmut Toğrul, Ömer Öcalan, Ayşe Sürücü ve Nusrettin Maçin’in de bulunduğu grup, Birecik ilçesinde toplandı. Grup, polisin Şanlıurfa Valiliği'nin kent genelinde gösteri ve yürüyüşleri 15 gün süreyle yasakladığını bildirmesi üzerine dağıldı. HDP’li vekiller daha sonra Suruç ilçesine geçerek, burada toplanan kalabalıkla birlikte yürüyüş yapmak istedi. Aligör Mahallesi girişinde önlem alan jandarma ekipleri, yürüyüşe izin vermedi.

Suruç’tan Şanlıurfa’ya giden HDP'li vekiller Mahmut Toğrul, Ömer Öcalan, Ayşe Sürücü ve Nusrettin Maçin, parti binasında partililer ile biraraya geldi. Polis, parti binası çevresinde TOMA ve zırhlı araçlarla yoğun güvenlik önlemi aldı. Kent merkezinde planladıkları yürüyüş de polisin izin vermemesi nedeniyle iptal olan HDP'lilerin parti binasındaki bekleyişleri devam ediyor.

LEYLA GÜVEN HASTANEYE KALDIRILDI

98 gündür açlık grevi yapan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven hastaneye kaldırıldı.

Leyla Güven'in kızı Sabiha Temizkan, annesinin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Temizkan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, annesinin tedaviyi kabul etmediğini kaydederek, "Annem Leyla Güven açlık grevinin 98'inci gününde fenalaştı. Hastanedeyiz, müdahaleyi kabul etmiyor. Şu anda yoğun bakımda ve sadece kalp ritmini takip edebiliyorlar. Annem ağır durumuna rağmen eve gitmek istediğini söylüyor. Lütfen ölmesine izin vermeyin. Lütfen" dedi.

(DHA)


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HDP Van Şanlıurfa leyla güven açlık grevi

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
partiyi kapatıp partilileri yasaklamazsanız olacağı bu.15 yıldır meclisde besleye besleye palazlandılar,kavurma nasıl olsa meclis lokantasında 6 tl. vatandaşa 1 patlıcan düşüyor o fiyata.
Yanlış yere oturmuşlar.. Sizi kazığa oturtturmalı...
AÇLIK GREVİ YAPSALAR DI KEŞKE. DESTEKLERDİK.
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