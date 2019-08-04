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HDP Mardin İl Başkanı Eylem Amak gözaltına alındı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.08.2019 22:04 | Son Güncelleme

Mardin'de HDP ve DBP yöneticilerine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında hakkında yakalanma kararı bulunan HDP Mardin İl Başkanı Eylem Amak gözaltına alındı.

HDP Mardin İl Başkanı Eylem Amak gözaltına alındı

Edinilen bilgilere göre, Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalanma kararı bulunan HDP Mardin İl Başkanı Eylem Amak akşam saatlerinde Diyarbakır’dan Mardin’e dönerken uygulama noktasında durdurulan otomobilde yakalanarak gözaltına alınarak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

24 Temmuz'daki operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden DBP Mardin İl Başkanı Şeyhmus Sun, HDP Parti Meclisi üyesi Alaattin Semir Zuğurli, Nusaybin Belediye Meclis üyesi Sedat Ay ve DBP Mardin İl Başkanı Leyla Bozkurt, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Nusaybin Belediye Başkan Yardımcısı Ferhat Kut, Diyarbakır'ın Bismil Belediye Meclis üyesi Gülşen Özer ve Nusaybin Belediye Meclis üyesi Emin Alkan ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Aralarında HDP Mardin İl Başkanı Eylem Amak’ın da bulunduğu 3 kişi firariydi. (İHA)

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