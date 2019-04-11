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HDP Mardin Milletvekili Sancar: “Olağanüstü itirazımızı yapacağız”

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.04.2019 15:20 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) gelerek açıklamada bulunan HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, “Olağanüstü itirazımızı yapacağız” dedi.HDP Mardin Milletvekili Sancar ve beraberindeki heyet, YSK’ya geldi.

Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) gelerek açıklamada bulunan HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, “Olağanüstü itirazımızı yapacağız” dedi.
HDP Mardin Milletvekili Sancar ve beraberindeki heyet, YSK’ya geldi. Burada açıklamada bulunan Sancar, KHK’yla ihraç edilmiş kişilerin başkanlıklarının iptalini eleştirerek anayasanın çiğnendiğini iddia etti. Sancar, “Şu anda karara bağlanan 5 belediye var. KHK’lı olup da başvuru yapan adaylarımıza ’başvuru yapmayın’ demeyiz. Son derece net bir durumdur bu. Olağanüstü itirazımızı yapacağız. YSK’nın bu olağanüstü itirazı değerlendirip seçimlerin iptali yoluna girmesini de bir parça sineye çekebiliriz. Bu karar başlı başına bir ayıptır, hukuka aykırılıktır. Bu karar verilmeseydi daha iyi olurdu ama en azından şimdi zararı aza indirme imkanı vardır” diye konuştu.

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