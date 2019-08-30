HDP Meclis’i Olağanüstü Toplantıya Çağırmaya Hazırlanıyor

31 Mart Seçimleri’nde Halkların Demokratik Partisi’nin kazandığı üç büyükşehir olan Van, Mardin ve Diyarbakır’a kayyum atanmasının ardından bu uygulamanın devam edip etmeyeceği tartışılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmanın fitilini yeniden ateşlemiş ve geçen hafta Trabzon’da “İstanbul’a hep birlikte sahip çıkacağız, bölücü örgütün destekçilerine peşkeş çekilmesini mani olacağız” demişti. Erdoğan, Moskova’dan dönüşünde kendisini takip eden gazetecilere yaptığı açıklamalarla bu konuyu yeniden gündeme taşıdı.
“Birçok belediye başkanı hakkında dosya çıkacak, yargı karar verecek”
NTV’den Nermin Yurteri’nin aktardığına göre, Erdoğan, hasta olduğu için adli kontrol kararıyla cezaevinden tahliye edilen Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’dan İstanbul’a yaptığı Adalet Yürüyüşü’ne katılmasını eleştirdikten sonra bazı milletvekili ve belediye başkanları hakkında dosyalar olduğunu ifade etti.
Erdoğan gazetecilere açıklamasında, “Kusura bakmasınlar bunları da göz göre göre yutamayız. Diyarbakır aynı. Van aynı. Bunların dışında göreceksiniz, inşallah Meclis açıldığı andan itibaren bu noktada önümüzde birçok dosyalar var. Bu dosyaların hepsi masaya yatacak. Ondan sonra da Meclis gereken kararını verecektir. Benim seçim öncesi kampanyalarda söylediğim şeyler var. Siz zannediyor musunuz şu anda belediye başkanı olanların birçoğu hakkında herhangi bir soruşturma, kovuşturma veyahut mahkeme dosyaları çıkmayacak. Çıkacak. Yargı verecek kararları” dedi.
HDP’li Kubilay: “Meclis kayyum darbesine sessiz kalmamalı”
HDP kayyum uygulamalarına karşı TBMM’yi toplantıya çağırmaya hazırlanıyor. HDP Sözcüsü Günay Kubilay, Meclis’in olağanüstü toplanması için milletvekili sayısı yeterli olmadığı için diğer muhalefet partileri ile temasa geçeceklerini ifade etti.
VOA Türkçe’nin ulaştığı Kubilay, “TBMM’nin olağanüstü toplantıya çağrılması için toplam üye sayısının beşte birinin yazılı imza vermesi gerekiyor. Partimizin 62 milletvekili bulunuyor. Olağanüstü toplantı için neredeyse bir bu kadar daha imzaya ihtiyacımız var. Muhalefet partilerinden de destek isteyeceğiz. Grup yönetimiz bu konuda çalışıyor. Önümüzdeki günlerde durum belli oluyor. Ancak Meclis’in atılan bu gayrimeşru adımlara duyarsız kalmaması gerekir. Çünkü seçme seçilme hakkının siyasi zor yoluyla gasp edilmesine sessiz kalmak kesinlikle kabul edilemez” dedi.
HDP’li Kubilay: “Kayyum başka partilere de sirayet edebilir, bazı milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırılabilir”
HDP Grup Sözcüsü, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Moskova dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamanın da geçiştirilecek bir açıklama olmadığını söyledi.
Kubilay, “İktidarın 19 Ağustos ‘kayyum darbesi’ başarısız oldu. Amaçları HDP’yi izole etmekti ama uluslararası demokratik kamuoyu kayyum atamasını gayrimeşru bulunca kendileri izole edilmiş oldu. 2016’da 95 belediyeye kayyum atanırken de ‘Bunlar dağa para gönderiyor’ dendi. Ama bunca zaman geçti, bir usulsüzlük bulunamadı, bir dava açılmadı. Ona rağmen üç büyükşehir belediyesine kayyum atandı. Kayyumlar genişleyebilir, bizim dışımızdaki başka partilere de sirayet edebilir. Bazı milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırılabilir. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan bunları açık açık söylüyor. Ve bence bu sözler, boş değil. Bu iktidar demokratik yollardan elde edemediğini siyaset eliyle gayrimeşru yollardan elde etmekten çekinmiyor” diye konuştu.
“Siyaset sertleşecek çünkü iktidar başka türlü yürütemeyeceğini görüyor”
Meclis’te dokunulmazlıkların kaldırılması için 656 başvuru bulunuyor. Hakkında fezleke düzenlenen isimlerden biri de CHP İstanbul milletvekili Mehmet Bekaroğlu. VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Bekaroğlu, sonbaharla birlikte siyasetteki gerilimin daha artacağını düşünüyor.
CHP İstanbul milletvekili, “Fezlekeleri açarlar mı? Buna kesin yanıt vermek güç, gerçekten bilmiyorum. Ancak genel olarak siyaset sertleşecek çünkü iktidar başka türlü yürütemeyeceğini görüyor. Bu ekonomik durum varken, siyasi zemin de ayağından kayarken dört sene götürmesi mümkün değil. Seçim de yapamıyor. Oy erozyonu var, yüzde kırklarda geziyor. O nedenle sokağı provoke edecek, olağanüstü hal koşullarını oluşturacak ve bir şekilde OHAL ilan ettirmeyi deneyecek. Belediyelerdeki kayyum önümüzdeki günlerde başka bölgelere başka partilere uzanırsa ne olacak? Bu gidiş yol değil, bu gidiş aklın yolu değil” diyor.
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