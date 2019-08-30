HDP Meclis’i Olağanüstü Toplantıya Çağırmaya Hazırlanıyor

31 Mart Seçimleri’nde Halkların Demokratik Partisi’nin kazandığı üç büyükşehir olan Van, Mardin ve Diyarbakır’a kayyum atanmasının ardından bu uygulamanın devam edip etmeyeceği tartışılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmanın fitilini yeniden ateşlemiş ve geçen hafta Trabzon’da “İstanbul’a hep birlikte sahip çıkacağız, bölücü örgütün destekçilerine peşkeş çekilmesini mani olacağız” demişti. Erdoğan, Moskova’dan dönüşünde kendisini takip eden gazetecilere yaptığı açıklamalarla bu konuyu yeniden gündeme taşıdı.

“Birçok belediye başkanı hakkında dosya çıkacak, yargı karar verecek”

NTV’den Nermin Yurteri’nin aktardığına göre, Erdoğan, hasta olduğu için adli kontrol kararıyla cezaevinden tahliye edilen Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’dan İstanbul’a yaptığı Adalet Yürüyüşü’ne katılmasını eleştirdikten sonra bazı milletvekili ve belediye başkanları hakkında dosyalar olduğunu ifade etti.

Erdoğan gazetecilere açıklamasında, “Kusura bakmasınlar bunları da göz göre göre yutamayız. Diyarbakır aynı. Van aynı. Bunların dışında göreceksiniz, inşallah Meclis açıldığı andan itibaren bu noktada önümüzde birçok dosyalar var. Bu dosyaların hepsi masaya yatacak. Ondan sonra da Meclis gereken kararını verecektir. Benim seçim öncesi kampanyalarda söylediğim şeyler var. Siz zannediyor musunuz şu anda belediye başkanı olanların birçoğu hakkında herhangi bir soruşturma, kovuşturma veyahut mahkeme dosyaları çıkmayacak. Çıkacak. Yargı verecek kararları” dedi.