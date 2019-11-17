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HDP Mersin İl Başkanlığı 3. Olağan Kongresi

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.11.2019 14:27 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli: - "Emekçilerin, kadınların, gençlerin, halkların, tüm farklı inançların bir arada yaşayabileceği demokratik bir ülke için birlikte hareket edelim"

MERSİN (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Emekçilerin, kadınların, gençlerin, halkların, tüm farklı inançların bir arada yaşayabileceği demokratik bir ülke için birlikte hareket edelim." dedi.

Temelli, Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen partisinin Mersin İl Başkanlığı 3. Olağan Kongresi'ndeki konuşmasında, HDP'nin bir mücadele partisi olduğunu söyledi.

Onurlu bir barış, demokratik bir cumhuriyet için mücadelelerinden vazgeçmediklerini belirten Temelli, kararlı yürüyüşlerini sürdüreceklerini kaydetti.

Temelli, HDP'nin kongrelerinin, görev teslim ve nöbet değişimi kongreleri olmadığını vurgulayarak, "HDP kongreleri, büyüme, güçlenme, iradeyi çok daha kararlı şekilde ortaya koyma kongreleridir. Bugün bunu Mersin'de bir kez daha gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Yaptıkları siyaseti büyütmeleri gerektiğini belirten Temelli, "Halklar, HDP'nin ortaya koyduğu siyaseti çok iyi biliyor. İşte o yüzden de bu siyaseti büyütme, iktidara taşıma zamanıdır." ifadesini kullandı.

Tüm kesimleri, demokrasi ittifakında buluşmaya çağırdıklarını söyleyen Temelli, şöyle konuştu:

"Emekçilerin, kadınların, gençlerin, halkların, tüm farklı inançların bir arada yaşayabileceği demokratik bir ülke için birlikte hareket edelim. Demokrasi ittifakı budur. Bundan dolayı pişman değiliz. Ne Mersin ne İstanbul ne Van ne de Diyarbakır pişman. Pişman olması gerekenler HDP'liler değil, pişman olması gerekenler demokrasi ittifakına gelmek yerine tezkere peşinde koşanlardır. O yüzden de diyoruz ki demokrasi ittifakına gelin. Türkiye'nin, demokrasinin önünü hep birlikte açalım. Bunu başaracağımızdan zerre kadar kuşkum yok."

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Anahtar Kelimeler:
HDP Mersin Sezai Temelli

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