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HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan:

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.12.2018 13:50 | Son Güncelleme

"Üreticinin, ürettiğinin karşılığını alamadığı bir ülke profili ile karşı karşıyayız"

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, "Üreticinin, ürettiğinin karşılığını alamadığı bir ülke profili ile karşı karşıyayız." dedi.

Turan, partisinin "Tarım Komisyonu" üyesi milletvekilleriyle Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de tarımın oldukça önemli ve ciddi bir darboğazdan geçtiğini savundu.

Tarım alanlarının daraldığını, tarımsal üretici nüfusun giderek azaldığını, girdi fiyatlarının arttığını ve tarımda ihracatçı bir ülke olmaktan çıkılarak ithalatçı bir ülke konumuna adım adım gidildiğini ifade eden Turan, üreticinin, ürettiğinin karşılığını alamadığı bir ülke profili ile karşı karşıya olduklarını anlattı.

Turan, Mersin'de tarım sempozyumu yaptıklarını ve tarım alanında yaşanan temel sorunları tartışarak, çözüm yollarını konuştuklarını söyledi.

Sempozyumda ortaklaşılan çözüm önerilerini anlatan Turan, kooperatifleşmenin son derece önemli bir konu olduğunu, Kooperatifler Kanunu'nun demokratikleştirilmesi ve Türkiye'de bütün üretimin mutlak suretle kooperatifler eliyle gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Turan, mevsimlik ve sürekli tarım işçilerinin yaşadığı temel hak ihlallerinin, kamusal bir denetime tabi kılınması ve engellenmesi gerektiğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Rıdvan Turan tarım

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