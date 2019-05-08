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HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan:

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.05.2019 14:25 | Son Güncelleme

"Biz tecrit sonlansın derken, yeniden Türkiye'de bir barış ikliminin oluşması, kavga ikliminden uzaklaşılması, demokratik hak ve özgürlüklerin önünün açılmasını da kastediyoruz"

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, "Biz tecrit sonlansın derken, yeniden Türkiye'de bir barış ikliminin oluşması, kavga ikliminden uzaklaşılması, demokratik hak ve özgürlüklerin önünün açılmasını da kastediyoruz." dedi.

Turan, bazı HDP milletvekilleriyle Mecliste düzenlediği basın toplantısında, kamuoyunda açlık grevleri ve tecrit meselesinin bir grup Kürt'ün meselesi olmadığını söyleyerek, bunun için de "Kürt olmayan" HDP'nin bazı milletvekillerinin bu basın açıklamasına imza attığını ifade etti.

Açlık grevleri sürecinin 6 aydır devam ettiğini ifade eden Turan, Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in başlattığı açlık grevinin de 182. gününde olduğunu söyledi.

Bu zamana kadar iktidara yönelik yaptıkları "mutlak tecridin sonlandırılması" ve can kaybına yol açılmaması çağrılarının karşılık bulmadığını öne süren Turan, Abdullah Öcalan'ın 2 Mayıs'ta avukatlarıyla görüşmesini olumlu karşıladıklarını ancak bunun devamlı olması gerektiğini savundu.

Turan, tecridin yalnızca cezaevlerinde değil toplumsal yaşamın bütün alanlarına sirayet ettiğini iddia ederek, şu ifadelere yer verdi:

"Biz tecrit sonlansın derken, yeniden Türkiye'de bir barış ikliminin oluşması, kavga ikliminden uzaklaşılması, demokratik hak ve özgürlüklerin önünün açılmasını da kastediyoruz. Biliyoruz ki bu sorunun çözülmesi noktasında son derece fonksiyonel olan bir kişinin, Öcalan'ın, ona uygulanan tecrit siyasetinin aynı zamanda barış politikalarının egemen olması noktasında da önemli bir engel teşkil ettiğini hepimiz çok yakından görüyoruz."

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HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan

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