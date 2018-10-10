HDP Milletvekili Aydeniz'den operasyonlarla ilgili açıklama

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü PKK/KCK terör örgütü soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan ve aralarında HDP Diyarbakır il başkanının da bulunduğu kişiler için açıklama yapan HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz, "Salı gecesi 150'ye yakın arkadaşımız gözaltına alınmıştır" dedi.
HDP milletvekilleri, dün gerçekleştirilen ve yaklaşık 150 kişinin gözaltına alındığı operasyon ile ilgili Diyarbakır il binası önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamayı HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz yaptı. Aydeniz, 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Garı'nda 103 canın demokrasi ve barışa sahip çıktığı için vahşice katledildiğini belirterek, "Bu ülkenin her bir yurttaşı barış ve eşitlik içinde özgürce yaşamayı hak ediyor. Barışı da özgürlüğü de örgütlü mücadelemizi büyüterek, birlikte kazanacağız" dedi. Aydeniz konuşmasında hükümeti demokratik siyaseti tasfiye etmekle de suçladı.
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