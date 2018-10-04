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HDP Milletvekili Kerestecioğlu’nun yargılamasının durmasına karar verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 11:25 | Son Güncelleme

  HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu’nun  ‘kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunların hareketine katılma’ suçundan verilen beraat kararını İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3.Ceza Dairesi usul açısından bozdu.  Anadolu Adliyesi 6.Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilen dosya hakkında mahkeme, yeniden milletvekili seçilmiş olan Kerestecioğlu hakkındaki kamu davasının yasama dokunulmazlığı gerekçesiyle durmasına karar verdi.

Şengüler YEŞİL/İSTANBUL, (DHA) HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu’nun ‘kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunların hareketine katılma’ suçundan verilen beraat kararını İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3.Ceza Dairesi usul açısından bozdu. Anadolu Adliyesi 6.Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilen dosya hakkında mahkeme, yeniden milletvekili seçilmiş olan Kerestecioğlu hakkındaki kamu davasının yasama dokunulmazlığı gerekçesiyle durmasına karar verdi.

Kadıköy'de 2016 yılında izinsiz basın açıklaması yaptığı gerekçesi ile hakkında Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yerel mahkeme tarafından yargılanmış olan Filiz Kerestecioğlu hakkında verilen beraat kararını İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3.Ceza Dairesi usul açısından kararını bozdu.

Kerestecioğlu, dava dosyasının yeniden gönderildiği Anadolu Adliyesi 6.Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya katılmadı. Kerestecioğlu’nun avukatları, son seçimlerde yeniden milletvekili seçilen Kerestecioğlu’nun dokunulmazlık kazandığını belirtti. Hâkim Gülperi Güneş, hakkında kamu davası açılmış olan Filiz Kerestecioğlu’nun 27. Dönem Milletvekili seçimlerinde Ankara’dan milletvekili seçildiği ve yeniden yasama dokunulmazlığını elde ettiği gerekçesiyle davanın durmasına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Kerestecioğlu'nun, 14 Şubat 2016 tarihinde Kadıköy'de yapılan eyleme katıldığı, eylemde sloganlar atıldığı, pankartlar açıldığı, araç ve trafiğin aksatıldığı, dağılın uyarısına rağmen grubun dağılmadığı belirtiliyor. İddianamede, Kerestecioğlu'nun "Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketine katılma" suçundan 1 yıl 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edilmişti.

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