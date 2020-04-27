HDP milletvekili Koçyiğit: Meclis ölüm orucundaki Grup Yorum İbrahim Gökçek için acil insiyatif almalı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Muş milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, 315 gündür ölüm orucunda olan Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in durumu için TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'na başvuruda bulundu.

Koçyiğit, Gökçek'in yaşatılması için acil inisiyatif alınarak, gerekli adımların atılması yönünde girişimlerde bulunulması gerektiğini belirtti.

HDP milletvekili, Meclis'e sunduğu dilekçede, Grup Yorum üyesi Helin Bölek ve İbrahim Gökçek'in taleplerinin karşılanması ve yaşatılması için "Ne Meclis'in ne de iktidar partisinin hiçbir adım atmadığını" belirtti.

Bölek'in bu durumdan dolayı hayatını kaybettiğini savunan milletvekili, Gökçek için adım atılmasını istedi:

"Helin Bölek'in ardından cezaevinde adil yargılanma talebiyle ölüm orucuna başlayan 28 yaşındaki Mustafa Koçak da 24 Nisan 2020 tarihinde eyleminin 217. gününde yaşamını yitirmiştir. Helin Bölek, Mustafa Koçak ve İbrahim Gökçek'i yaşatmak için insan hakları dernekleri, sivil toplum örgütleri ve milletvekillerinin tüm girişimlerine rağmen olumlu bir geri dönüş alınmamıştır.