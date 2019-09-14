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HDP Milletvekili Leyla Güven hakkında soruşturma

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2019 19:54 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven hakkında son günlerden yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlattı.

HDP Milletvekili Leyla Güven hakkında soruşturma

Mücahit YOLCU/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven hakkında son günlerden yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlattı.
Hakkındaki terör davaların nedeniyle tutuklu olduğu Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için 8 Kasım 2018'de açıklık grevine başlayan ve sağlık sorunları nedeniyle 25 Ocak 2019'da tahliye edilen HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, dün "Kürt sorunu devam ettikçe gerillaya katılım da olacak, çatışma da olacak, savaş da olacak” açıklamasında bulundu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı da bu ve son günlerde yaptığı diğer açıklamalar nedeniyle Güven hakkında soruşturma başlattı. Güven hakkında fezleke hazırlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gönderilecek.

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