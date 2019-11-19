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HDP Milletvekili Mahmut Toğrul'un hapis cezasına itirazı reddedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 10:06 | Son Güncelleme

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, HDP Milletvekili Mahmut Toğrul'a "terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak" suçundan yerel mahkemenin verdiği 2 yıl 6 ay hapis cezasını hukuka uygun buldu.

HDP Milletvekili Mahmut Toğrul'un hapis cezasına itirazı reddedildi
  1. Ceza Dairesi, Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesince tutuksuz sanık Toğrul'a verilen cezayla ilgili yapılan itiraz üzerine dosyayı inceledi.

İSTİNAF BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

Daire, eylem yönünden hükmolunan mahkumiyet kararında, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğuna hükmetti.

Yerel mahkemenin kararında bir isabetsizliğin görülmediğine karar veren daire, istinaf başvurusunun reddine karar verdi.

YARGITAY'A İTİRAZ YOLU

Sanık Toğrul'un, yeni yargı paketi kapsamında Yargıtay'a itiraz yolu bulunuyor.

Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesince, 6 Kasım 2018'de tutuksuz sanık Toğrul'a, "terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Kaynak: AA

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