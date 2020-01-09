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  4. HDP milletvekili Murat Çepni'den cezaevi koşullarının iyileştirilmesi talebi

HDP milletvekili Murat Çepni'den cezaevi koşullarının iyileştirilmesi talebi

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.01.2020 16:19 | Son Güncelleme

HDP milletvekili Murat Çepni'den cezaevi koşullarının iyileştirilmesi talebi

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, cezaevlerinin koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.

Çepni, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bir ülkenin sosyal, kültürel tablosunu anlamak için cezaevlerine bakmak gerektiğini savunarak, cezaevlerinin tablosunun, ülkenin nasıl yönetildiğini de gösterdiğini ifade etti.

"Bugün cezaevleri kanayan bir yara" diyen Murat Çepni, cezaevlerindeki koşulların kötüleştiğini, hak gasplarının zirve yaptığını, işkencenin arttığını savundu.

Bugün itibarıyla 218 bin 950 kapasiteli cezaevlerinde 286 bin tutuklu ve hükümlü bulunduğunu belirten Çepni, 67 bin kapasite fazlalığı olduğunu dile getirdi.

Bunun, hükümetin güvenlikçi politikalarının toplumsal anlamda yarattığı tahribatların sonuçları açısından çarpıcı olduğunu ileri süren Murat Çepni, "Bir ülkede cezaevlerinde kapasitenin üzerinde kişi varsa, cezaevlerinde hak gaspları artıyorsa, bunun çaresi yeni cezaevleri yapmak değildir. Tersine, cezaevine insanların girmemesini sağlamaktır." diye konuştu.

Çepni, cezaevi koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini de dile getirdi.

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HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni TBMM

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