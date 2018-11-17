HDP milletvekilleri dahil 16 kişi Leyla Güven'e destek için açlık grevine başladı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in PKK lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridi protesto etmek için 8 Kasım'da başlattığı açlık grevi eylemi 10. gününde.

Aralarında HDP Diyarbakır milletvekilleri Dersim Dağ ve Saliha Aydeniz'in de olduğu 16 siyasetçi ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi, iki günlük süresiz ve dönüşümlü açlık grevine girdiler.

"Sayın Öcalan'ın fikir ve perspektifleri ile buradayız. Leyla Güven'in talebi hepimizin talebidir" diyen Dersim Dağ, tecrit kalkıncaya kadar eylem ve etkinliklerine devam edeceklerini söyledi.

Dersim Dağ açıklamada şunları söyledi:

"Kürt halkının lideri üzerindeki tecrit ile Kürt halkını yok etmeye çalşıyorlar. Kürt halkı ve Kürt halkının önderi üzerindeki tecrit sona erene kadar bu halk ayakta olacak. Leyla Güven'in talebi, gençlerin kadınların talebidir."

https://twitter.com/DrSaitDede/status/1063690683419103232

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı olan Leyla Güven, Türkiye'nin Afrin'e başlattığı operasyona karşı yaptığı açıklamalardan dolayı 2018'in Ocak ayında tutuklanarak cezaevine kondu.