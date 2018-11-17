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HDP milletvekilleri dahil 16 kişi Leyla Güven'e destek için açlık grevine başladı

17.11.2018 15:38 | Son Güncelleme

HDP Diyarbakır milletvekilleri Dersim Dağ ve Saliha Aydeniz'in de aralarında olduğu 16 siyasetçi ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in PKK lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridi protesto etmek için başlattığı açlık grevine destek amacıyla iki günlük süresiz ve dönüşümlü açlık grevine girdiklerini açıkladı.

HDP milletvekilleri dahil 16 kişi Leyla Güven'e destek için açlık grevine başladı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in PKK lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridi protesto etmek için 8 Kasım'da başlattığı açlık grevi eylemi 10. gününde.

Aralarında HDP Diyarbakır milletvekilleri Dersim Dağ ve Saliha Aydeniz'in de olduğu 16 siyasetçi ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi, iki günlük süresiz ve dönüşümlü açlık grevine girdiler.

"Sayın Öcalan'ın fikir ve perspektifleri ile buradayız. Leyla Güven'in talebi hepimizin talebidir" diyen Dersim Dağ, tecrit kalkıncaya kadar eylem ve etkinliklerine devam edeceklerini söyledi.

Dersim Dağ açıklamada şunları söyledi:

"Kürt halkının lideri üzerindeki tecrit ile Kürt halkını yok etmeye çalşıyorlar. Kürt halkı ve Kürt halkının önderi üzerindeki tecrit sona erene kadar bu halk ayakta olacak. Leyla Güven'in talebi, gençlerin kadınların talebidir."

https://twitter.com/DrSaitDede/status/1063690683419103232

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı olan Leyla Güven, Türkiye'nin Afrin'e başlattığı operasyona karşı yaptığı açıklamalardan dolayı 2018'in Ocak ayında tutuklanarak cezaevine kondu.

Güven, 24 Haziran seçimlerinde Hakkari milletvekili seçildi.

Güven, açlık grevine ilişkin yaptığı duyuruda Kürt sorununun çözümünün askeri yöntemlerle değil, barış ve diyalog yönetim ile olacağını, Öcalan'ın çözüm sürecindeki rolünün büyük olduğunu savunmuştu. Sürecin sona ermesi ile yaşanan çatışmalı sürece dikkat çeken Güven, İmralı'da devam eden tecridin kaldırılması, uluslararası hukuka uygun hareket edilmesi talebinde bulunmuştu.

Öte yandan Diyarbakır Valiliği'nin Güven için yapılacak her türlü eylem ve etkinliği 15 gün boyunca yasakladığı bildirildi.

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