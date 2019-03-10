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HDP mitinginde eski milletvekilline gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 19:59 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’nın Viranşehir ilçesinde HDP ilçe teşkilatınca düzenlenen mitingde konuşan eski HEP Milletvekili Selim Sadak, polis tarafından gözaltına alındı.

HDP mitinginde eski milletvekilline gözaltı

Mustafa MERT/VİRANŞEHİR (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Viranşehir ilçesinde HDP ilçe teşkilatınca düzenlenen mitingde konuşan eski HEP Milletvekili Selim Sadak, polis tarafından gözaltına alındı.
İlçeye bağlı Şırnak Mahallesi'nde bulunan alanda düzenlenen mitinge HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, eski HEP Milletvekili ve eski Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak ve partililer katıldı. Mitingde Selim Sadak’tan sonra Sezai Temelli'de partililere seslendi. Konuşmaların tamamlanmasının ardından partililer miting alanından ayrılırken, Selim Sadak yaptığı konuşmada 'terör propagandası' yaptığı gerekçesiyle sivil polisler tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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HDP mitinginde eski milletvekilline gözaltıHDP mitinginde eski milletvekilline gözaltıHDP mitinginde eski milletvekilline gözaltıHDP mitinginde eski milletvekilline gözaltı

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