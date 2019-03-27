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HDP mitinginde gözaltına alınan 8 kişi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2019 15:39 | Son Güncelleme

İZMİT'te düzenlenen HDP mitinginde PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan attıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 kişi, adliyeye sevk edildi.

HDP mitinginde gözaltına alınan 8 kişi adliyede

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te düzenlenen HDP mitinginde PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan attıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 kişi, adliyeye sevk edildi.
Geçen pazar günü, İzmit Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen HDP mitinginde PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldı. Polisin slogan atan 2 kişiyi gözaltına alması sonrasında mitinge katılanlar ile ekipler arasında arbede çıktı. Polis, mitingde bölücübaşı lehine slogan atan toplam 8 kişiyi gözaltına aldı.
Şüpheliler, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

HDP mitinginde gözaltına alınan 8 kişi adliyede

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