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HDP mitinginde ‘Kürdistan’ ve ‘Öcalan’ propagandası

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2019 19:28 | Son Güncelleme

Hakların Demokratik Partisi’nin (HDP) Mardin’in Kızıltepe ilçesinde düzenlediği mitingde, sık sık terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve sözde “Kürdistan” propagandası yapıldı.

Hakların Demokratik Partisi’nin (HDP) Mardin’in Kızıltepe ilçesinde düzenlediği mitingde, sık sık terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve sözde “Kürdistan” propagandası yapıldı. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, huzurun gelmesi için terörist başı Öcalan’ın üzerindeki tecridin kaldırılması gerektiğini savundu.

HDP, 31 Mart yerel seçimleri hazırlıkları çerçevesinde, Mardin’in Kızıltepe ilçesinde miting düzenledi. Otogar yanındaki boş arazide düzenlenen mitinge, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Türk, HDP İl Eş Başkanı Eylem Amak, Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi (TKDP) Kurucu Genel Başkanı Mehmet Emin Kardaş ve partililer katıldı.

Mitingde, sık sık İmralı Cezaevi’nde ömür boyu hapis cezasına çarptırılan terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve sözde Kürdistan lehine slogan atılıp, açıklamalarda bulunuldu. Mitingin açılış konuşmasını yapan İl eş Başkanı Eylem Amak, “terör örgütü propagandası” yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Ali Sincar’ın mektubunu okudu. TKDP Kurucu Genel Başkanı Mehmet Emin Kardaş ise, Kürtçe yaptığı konuşmasında, bölgeyi “Kürdistan” diye niteleyerek, oy istedi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ise, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a tecrit uygulandığını iddia ederek, huzurun gelmesi için bunun kaldırılması gerektiğini savundu.

Öte yandan, mitingde çocukların yoğunluğu dikkat çekti. Mitingin ardından çocuklar, uluslararası İpekyolu’na atlayıp, kamyonların arkasına binerek, tehlikeli görüntüler oluşturdu.

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