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HDP mitinginde slogan atan 2 kişi gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2019 15:01 | Son Güncelleme

İZMİT'te HDP tarafından düzenlenen mitingde, saygı duruşu adı altında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atan 2 kişi gözaltına alındı.

HDP mitinginde slogan atan 2 kişi gözaltına alındı

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU- Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te HDP tarafından düzenlenen mitingde, saygı duruşu adı altında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atan 2 kişi gözaltına alındı.
İzmit Milli İrade Meydanı'nda HDP tarafından düzenlenen mitinge, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve il yöneticilerinin yanı sıra yaklaşık bin kişi katıldı. Mitingde yapılacak konuşmalar öncesinde saygı duruşunda bulunulacağı anonsu yapıldı. Sözde saygı duruşu sırasında bölücü terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldı. Bunun üzerine alandaki polis ekipleri, slogan atan 2 kişiyi gözaltına aldı. Bu sırada alandaki bazı kişilerle polis arasında arbede çıktı. Yaklaşık 15 dakika süren arbede sonrasında miting, kaldığı yerden devam etti.

FOTOĞRAFLI

HDP mitinginde slogan atan 2 kişi gözaltına alındıHDP mitinginde slogan atan 2 kişi gözaltına alındıHDP mitinginde slogan atan 2 kişi gözaltına alındıHDP mitinginde slogan atan 2 kişi gözaltına alındı

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