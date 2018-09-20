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HDP MKYK Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.09.2018 16:18 | Son Güncelleme

HDP Parti Sözcüsü Saruhan Oruç: - "Türkiye'nin her tarafında yerel seçime girilecek. Bütün illerde toplantılar yapacağız" - "Yerel seçim politikalarımızı, yerel yönetim modellerimizi, belediyecilik, hizmet anlayışımızı, geçmişin eksiklerini, hatalarını da değerlendirerek, bunları aşarak, yeni dönem açısından belirlemeye başladık"

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Parti Sözcüsü Saruhan Oruç, yerel seçime ilişkin, "Türkiye'nin her tarafında yerel seçime girilecek. Bütün illerde toplantılar yapacağız." dedi.

Oruç, HDP Genel Merkezi'nde yapılan Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken, açıklamalarda bulundu.

HDP'nin 26. Dönem Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın dün Irak'ın Erbil kentinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Oruç, partililere, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diledi.

Oruç, MKYK toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından bugün açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nın (YEP) da değerlendirildiğini aktardı. Türkiye'de bir ekonomik krizin yaşandığını iddia eden Oruç, tüketici güven endeksinin yüzde 13 düştüğünü, bu durumun, halkta tüketime dair bir gerilemenin göstergesi olduğunu belirtti.

- "Yerel seçime ilişkin çalışmalar görüşüldü"

Toplantıda yerel seçime ilişkin çalışmaların da görüşüldüğünü, önce Diyarbakır'da şimdi ise bölgenin diğer illerinde toplantı yapıldığını kaydeden Oruç, "Türkiye'nin her tarafında yerel seçime girilecek. Bütün illerde toplantılar yapacağız. Yerel seçim politikalarımızı, yerel yönetim modellerimizi, belediyecilik, hizmet anlayışımızı, geçmişin eksiklerini, hatalarını da değerlendirerek, bunları aşarak, yeni dönem açısından belirlemeye başladık. Bir süre sonra da elbetteki adaylıklar mevzusunu konuşmaya başlayacağız." diye konuştu.

- "Kayyum atanan belediyeleri geri alacağız"

Oruç, kayyum atanan belediyelerin halkın iradesi ve oylarıyla sandıkta tekrar geri alınması için çaba göstereceklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bununla yetinmeyerek, 24 Haziran sonuçlarının gösterdiği gibi en az 10-15 yerde daha belediyeleri almak, hedefimiz budur. Hedefi, Batı'daki büyük belediyelerin ilçeleri, büyük ilçeleri de dahil olmak üzere, Batı'da aldığımız oyların karşılığı olarak da AK Parti-MHP koalisyonunun nerede geriletilmesi nerede kaybetmesi mümkünse orada bu meşru ve demokratik mücadeleye destek vererek, bu sonucu sağlamak olarak tespit ettik."

Bu arada, Oruç'un açıklamasından önce HDP Eş Genel başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli de dün hayatını kaybeden Ayhan ile ilgili açıklama yaptı.

Buldan, Ayhan'ın ailesinin Irak'ın Erbil kentine cenazeyi getirmek için yola çıktığını ve Şanlıurfa'da cenaze töreni düzenleneceğini bildirdi.

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