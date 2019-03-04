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HDP, Muğla Büyükşehir ve 8 ilçedeki adaylarını çekti

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.03.2019 15:10 | Son Güncelleme

HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Muğla İl Eş Başkanı Yılmaz Yüksel, kentte Büyükşehir, Bodrum, Dalaman, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Menteşe, Ortaca ve Ula ilçelerindeki adaylarını geri çektiklerini söyledi.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Muğla İl Eş Başkanı Yılmaz Yüksel, kentte Büyükşehir, Bodrum, Dalaman, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Menteşe, Ortaca ve Ula ilçelerindeki adaylarını geri çektiklerini söyledi. Yüksel, hangi partiyi destekleyecekleri konusunda genel merkezlerinin karanını beklediklerini söyledi.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Muğla'da AK Parti'den Mehmet Nil Hıdır, CHP'den Osman Gürün, DP'den Mehmet Kocadon ve bağımsız olarak da Behçet Saatcı yarışacak. HDP ise Muğla ve ilçelerinde yarıştan çekildi. HDP Muğla İl Eş Başkanı Yılmaz Yüksel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Muğla'da Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Mehmet Polat dahil, Bodrum, Dalaman, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Menteşe, Ortaca ile Ula ilçelerindeki adaylarımızı çektik. Datça, Fethiye, Seydikemer, Yatağan ve Kavaklıdere'de zaten adayımız yoktu. Adaylarımızı geri çekmemizin nedeni AK Parti- MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'na tepki göstermek. CHP'yi destekleyeceğimiz kesinleşmiş bir şey değil. Bunun kararını Genel Merkezimiz verecek" dedi.

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