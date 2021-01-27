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HDP muhalefet partilerine gidiyor: İlk görüşme Saadet Partisi'yle

27.01.2021 05:51 | Son Güncelleme:
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HDP muhalefet partilerine gidiyor: İlk görüşme Saadet Partisi'yle

Halkların Demokratik Partisi (HDP), demokratikleşme ve adalet başta olmak üzere Türkiye'nin temel sorunlarına ilişkin görüş ve önerilerini paylaşmak için muhalefet partileri ile görüşme kararı aldı. Ayşe Sayın'ın haberi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP), demokratikleşme ve adalet başta olmak üzere Türkiye'nin temel sorunlarına ilişkin görüş ve önerilerini paylaşmak için muhalefet partileri ile görüşme kararı aldı.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, CHP, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nden randevu istedi. Buldan ve Sancar, ilk ziyareti 1 Şubat Pazartesi günü randevuya olumlu yanıt veren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na yapacak.

İktidar ve muhalefet partileri arasında bir süredir ileriye dönük işbirliği için nabız yoklama ve ülkenin temel sorunları konusunda görüş alışverişinde bulunmaya dönük ziyaret trafiği yürütülüyor.

Son dönemde MHP'nin "kapatılma davası açılması" çağrısı ile iktidar bloğunun hedefinde yer alan HDP yönetimi de, muhalefet partileri ile diyalog zeminini genişletmek için harekete geçme kararı aldı.

Bu kapsamda HDP Eş Genel Başkanları Buldan ve Sancar, dört muhalefet partisinden randevu istedi. Ancak randevu vermeyeceği düşünülen AKP, MHP ve İYİ Parti'den ise randevu istenmedi.

HDP'nin randevu talebinde bulunduğu isimler CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan , Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu.

Demokratikleşme önerilerini paylaşacaklar

Edinilen bilgiye göre Buldan ve Sancar'ın ziyaretlerinin amacını ise başta demokratikleşme, özgürlükler, adalet olmak üzere Türkiye'nin temel sorunları konusunda görüş alışverişinde bulunmak oluşturuyor. Eşbaşkanlar, partilerinin temel sorunlar konusundaki çözüm önerilerini içeren yol haritasını da muhalefet partilerinin liderlerine iletecekler.

İktidar ve muhalefet partileri arasında bir süredir ziyaret trafiği yaşanıyor.

İleriye dönük seçim işbirliği konusundaki "nabız yoklama" amaçlı da olarak yorumlanan bu ziyaretlerin, önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

Millet İttifakı partileri CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti arasında genel seçimlerin ardından zaman zaman görüşmeler yürütüldü. Ali Babacan'ın Genel Başkanlığını üstlendiği DEVA Partisi ve Ahmet Davutoğlu'nun Genel Başkanlığı'nı yürüttüğü Gelecek Partisi'nin de siyaset sahnesine katılmasından sonra, muhalefet partileri arasında "hayırlı olsun" ziyaretleri ve buna bağlı iadeyi ziyaretler gerçekleştirilmeye devam ediyor.

Son olarak hafta başında Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu ziyaret etti.

Muhalefet partileri arasındaki önemli görüşme konularından birisini de "parlamenter sistem" önerileri oluşturuyor. Bu konuda ilk adımı atan ise Gelecek Partisi oldu.

Genel Başkan Ahmet Davutoğlu, kendisine randevu vermeyen AKP ve MHP dışındaki siyasi partilerin liderlerini ziyaret ederek güçlendirilmiş parlamenter sistem önerilerini sundu. Önümüzdeki haftalarda da İYİ Parti ve CHP'nin önerilerini kamuoyuna açıklamaları bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yeni yılın ilk ziyaretini MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye gerçekleştirdi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile de görüşen Erdoğan'ın, sürpriz ziyareti ise Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'e oldu.

Geçtiğimiz günlerde Asiltürk'ü ziyaret eden Erdoğan'ın bu ziyaretleri "Cumhur ittifakını genişletme arayışları" olarak yorumlanıyor. Erdoğan da Asiltürk ile görüşmesinde "ittifak konusunun" da gündeme geldiğini açıklamıştı.

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