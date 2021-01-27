HDP muhalefet partilerine gidiyor: İlk görüşme Saadet Partisi'yle

Halkların Demokratik Partisi (HDP), demokratikleşme ve adalet başta olmak üzere Türkiye'nin temel sorunlarına ilişkin görüş ve önerilerini paylaşmak için muhalefet partileri ile görüşme kararı aldı.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, CHP, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nden randevu istedi. Buldan ve Sancar, ilk ziyareti 1 Şubat Pazartesi günü randevuya olumlu yanıt veren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na yapacak.

İktidar ve muhalefet partileri arasında bir süredir ileriye dönük işbirliği için nabız yoklama ve ülkenin temel sorunları konusunda görüş alışverişinde bulunmaya dönük ziyaret trafiği yürütülüyor.

Son dönemde MHP'nin "kapatılma davası açılması" çağrısı ile iktidar bloğunun hedefinde yer alan HDP yönetimi de, muhalefet partileri ile diyalog zeminini genişletmek için harekete geçme kararı aldı.

Bu kapsamda HDP Eş Genel Başkanları Buldan ve Sancar, dört muhalefet partisinden randevu istedi. Ancak randevu vermeyeceği düşünülen AKP, MHP ve İYİ Parti'den ise randevu istenmedi.