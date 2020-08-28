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HDP Muş İl Eş Başkanı Abdulbari Yiğit tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2020 17:49 | Son Güncelleme

Muş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen terör operasyonu kapsamında, aralarında HDP Muş İl Eş Başkanı Abdulbari Yiğit'in de bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Yiğit'in de aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklanırken, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HDP Muş İl Eş Başkanı Abdulbari Yiğit tutuklandı

Alınan bilgilere göre, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen terör soruşturması kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

HDP MUŞ İL EŞ BAŞKANI TUTUKLANDI

Operasyonda kapsamında aralarında HDP Muş İl Eş Başkanı Abdulbari Yiğit'in de bulunduğu 28 zanlı gözaltına alındı. 2014 yılında Ayn el Arap (Kobani) bahanesiyle gerçekleştirilen eylemlere katıldıkları öne sürülen şüphelilerden Yiğit'in de aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklanırken, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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