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HDP'nin Diyarbakır adayı belli oldu

SEÇİM HABERLERİ  | 22.01.2019 13:41 | Son Güncelleme

HDP'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkan adayları Hülya Alökmen Uyanık ve Selçuk Mızraklı oldu.

HDP'nin Diyarbakır adayı belli oldu

HDP Parti Sözcüsü Saruhan Oluç, basın açıklaması yaparak bazı belediye eş başkan adaylarını açıkladı.

HDP'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Genel Başkan adayları Adnan Selçuk Mızraklı ve Hülya Alökmen Uyanık oldu.

HDP'nin Diyarbakır ilçe adayları ise şöyle:

Kayapınar: Kezban Yılmaz / Necati Pirinççioğlu
Hazro: Gülistan Ekti / Ahmet Çevik
Kulp: Fatma Ay / Mehmet Emin Ay
Kocaköy: Rojda Nazlıer / Kasım Pervane
Çermik: Makbule Çakın / Muharrem Şahin
Çınar: Necla Tamriş / Ozan Kardaş
Dicle: Yasemin Üçer / Felat Aygören
Ergani: Meryem Yıldız / Ahmet Kaya
Hani: Cemal Satı
Sur: Filiz Buluttekin -Cemal Özdemir
Bağlar: Zübeyda Zümrüt - Zeyat Ceylan
Yenişehir: Belgin Diken -İbrahim Çiçek
Lice: Salime Zingil - Tarık Mercan
Silvan: Naşide Toprak- Abbas Hilmi Azizoğlu
Bismil: Gülşen Özer - Orhan Ayaz
Eğil: Gülistan Ensarioğlu - Mustafa Akkul

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Diyarbakır HDP

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
oyum Onlara :) süper
Bunlarda araçlarıyla pkk ya silah taşımayı vaad ediyorlar mı veya zorla çocukları kandile elleriyle teslim etmeyi lanet olsun sizin siyaset anlayışınıza .
hayırlı olsun..
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