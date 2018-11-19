HDP'nin Diyarbakır başkan adayı Selahattin Demirtaş mı?

Yerel seçim çalışmalarını sürdüren HDP’de Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın da adı konuşuluyor. Parti kulislerine göre Demirtaş hakkında verilmiş bir hapis cezası var, ancak bu ceza kesinleşmediği için adaylığına engel bir durum yok. Demirtaş’ın adaylığının partiye büyük heyecan katacağı değerlendirmeleri yapılıyor. Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, HDP yerel seçim gündemiyle yaptığı MYK, Parti Meclisi ve il eş başkanları toplantılarını tamamladı. Toplantılarda yerel seçim stratejisi, doğu ve batıda ittifak olasılıkları konuşulurken aday başvuru süresi için de takvim oluşturuldu. ADAY BELİRLEMEDE KAYYIM İHTİMALİ DİKKATE ALINACAK Edinilen bilgiye göre HDP, kayyım atanan büyükşehir ve il belediyelerini alma konusunda kararlı. Bu illere adaylar belirlenirken kayyım ihtimali dikkate alınacak, AK Parti’nin kriminalize edemeyeceği isimler tespit etmek için özel bir çaba harcanacak. Bu çerçevede kazanılabilecek belediyeler olan Van’da Celal Doğan, Diyarbakır’da Ahmet Türk gibi isimler üzerinde duruluyor.

KARS, BİNGÖL, ARDAHAN ALINABİLİR Yerel seçimlerle ilgili hazırlanan fizibilite çalışmalarına göre kayyım atanan belediyeleri yeniden kazanmak mümkün. Ayrıca bu belediyelerin üzerine aralarında illerin de bulunduğu 15-20 belediye başkanlığı eklenebileceği değerlendirmeleri yapılıyor. İl düzeyinde alınabileceği konuşulan kentler Kars, Ardahan ve Bingöl. Doğru strateji izlenirse bu üç ilden özellikle Kars’ta şansın yüksek olduğu konuşuluyor. AK PARTİ ADAYLARINA YAKIN TAKİP HDP’nin kazanma olasılığı yüksek illerde belediye başkan adaylarını kısa sürede açıklaması beklenmiyor. Bu kararda belediye başkan adaylarına dönük yapılacak olası operasyonların etkili olduğu konuşulurken bir diğer neden ise HDP’nin önce AK Parti adaylarını görmek istemesi. HDP doğu illerinde aday gösterirken en büyük rakibi AK Parti adaylarını da dikkate alarak kendi adayını belirleyecek. BATIDA HDP HASSASİYETİNİ GÖZETENLERE DESTEK HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli katıldığı bir televizyon programında başta İstanbul olmak üzere batıdaki iller için, “HDP’nin hassasiyetini gözeten adayı destekleriz” açıklaması yaptı. Parti organlarında yapılan tartışmaya göre “AK Parti-MHP blokunu geriletmek” üzerine strateji geliştiren HDP, batı illerinde muhalefetin gösterdiği adaya göre adayını belirleyecek.

Muhalefet eğer HDP’nin hassasiyetlerini dikkate bir aday gösterirse güçsüz, tersi olursa güçlü bir adayla yerel seçim yarışına katılacak. Seçmenin yoğun olduğu yerlerde aday çıkarmama söz konusu olmayacak ama adayın profili değişebilecek. DİYARBAKIR İÇİN DEMİRTAŞ ÖNERİSİ HDP’de en çok merak edilen belediye başkan adaylarından biri Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne gösterilecek isim. Parti kulislerine göre, Edirne Cezaevi’nde 2 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın ismi Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için “ciddi ciddi” konuşuluyor. Demirtaş çözüm sürecindeki 2013 Newroz’unda yaptığı konuşmalar nedeniyle geçtiğimiz Eylül ayında 4 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Ancak Demirtaş hakkında verilen bu karar temyiz edildi. Karar kesinleşmedikçe Demirtaş’ın ilk mahkemede aldığı ceza aday olmasına engel değil. Parti kulislerine göre Demirtaş’ın aday ilan edilmesi partiye büyük heyecan katar. Ancak Demirtaş’ın bu süreçte cezası kesinleşirse adaylığı düşer.