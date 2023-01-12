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HDP’nin hamlesi her şeyi değiştirdi! Meral Akşener yeniden Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için devrede…

12.01.2023 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6’lı masanın adayı kim olacak sorusu yanıtını ararken ittifak ortağı İYİ Parti’nin aday stratejisini değiştirdiği iddia edildi. Kılıçdaroğlu kendisi için güçlü sinyaller verse de Meral Akşener’in masaya Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerini getirme hazırlığında olduğu öğrenildi. Peki masada dengeleri değiştiren bu karar neden alındı? İşte İYİ Parti’nin aday stratejisi ile ilgili haberin detayları…

HDP’nin hamlesi her şeyi değiştirdi! Meral Akşener yeniden Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için devrede…

Cumhurbaşkanlığı yarışında kazanacak kişinin kim olacağının arayışı 6’lı masada devam ederken son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın “HDP kendi adayını çıkaracak” çıkışı sonrası masada gündeme gelen isimler de yeniden değişmeye başladı. Masada Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu isimleri tekrar konuşulmaya başlandı.

Yaşanan son gelişmelerin ardından akıllara Akşener’in “bazı şeyleri birinin can yaksa da sinir bozsa da söylemesi gerektiğini o masada kanaat ettiğim için benim için de bir hak bu” çıkışı geldi. İYİ Partili kurmaylar aday belirleme sürecinde Akşener’in partide arka arkaya toplantılar yapacağını söylemişti ancak henüz bir toplantı takvimi paylaşılmadı.

HDP’NİN ADAYLIK ÇIKIŞI HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

‘Akşener neyi bekliyor?’ sorusunun yanıtında ise gözler yapılan son adaylık açıklamalarına çevrildi. HDP’li Garo Paylan yaptığı açıklamada ‘Meral Akşener ve Mansur Yavaş isimlerini asla destekleme şansımız yok’ derken HDP Grupbaşkanvekili Saruhan Oluç da ‘Elbette ki Kemal Kılıçdaroğlu çok değerli bir ana muhalefet partisi lideri bu bizim açımızdan net’ ifadelerini kullanmıştı.

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HDP, Akşener ve Mansur Yavaş’a kapıyı kapatırken Kılıçdaroğlu’nun adaylığına yeşil ışık yakmıştı. Ancak kendi adaylarını çıkaracaklarını duyurmaları 6’lı masada HDP’nin de oyunu alacak aday çıkarmalıyız görüşünü rafa kaldırdı.

İYİ PARTİ’DE İBRE YENİDEN MANSUR YAVAŞ VE İMAMOĞLU’NA DÖNDÜ

Kanal D Haber’e konuşan İYİ Partili isimler Akşener’in “Kılıçdaroğlu’nun HDP seçmeninin de oyunu alabileceği görüşü vardı. Artık kendi adaylarını çıkaracaklarsa masaya başka isimler de gelmeli” görüşünü belirttiğini paylaştı. İYİ Parti’de ibre bu gelişmelerin ardından yeniden Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a döndü. Akşener İYİ Parti’deki 6’lı masa toplantısına kadar sık sık anket çalışması yaptıracak ve parti örgütleri ile de bunu paylaştıktan sonra masaya bir isim getirecek.

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GERİLİM DAVUTOĞLU’NUN ÇIKIŞI İLE BAŞLADI

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun ‘genel başkanlar cumhurbaşkanı kadar imza yetkisine sahip olacaklar’ açıklaması tartışmalara neden oldu. İlk tepki masadaki ortak İYİ Parti’den geldi. Davutoğlu’nu yalanlayan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ‘bu yaklaşımı doğru bulmayız. 6’lı masa böyle bir değerlendirme yapmadı’ dedi. Meral Akşener ise soruları yanıtsız bıraktı. İki parti arasında daha sonra ayrı ayrı HDP tartışması da yaşandı.

Genel Başkanların Cumhurbaşkanı ile aynı imza yetkisine sahip olması anayasaya aykırı olduğu eleştirilerine CHP ise ‘irade yine cumhurbaşkanının olacak. Biz istişare vurgusu yapıyoruz. Bütün önemli kararlar istişare ile alınacak’ yanıtını verdi.

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DEVA PARTİSİ İLE İYİ PARTİ DE KARŞI KARŞIYA GELDİ

Tartışma yaratan bir diğer açıklama ise DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin’den geldi. Bu kez de İYİ Parti ile DEVA Parti arasında ipler gerildi. Şahin yaptığı açıklamada ‘HDP’nin açıklamış olduğu bir tutum belgesi var. Ortak çıkartılacak adaya destek olacakları yönünde emareler vardı. HDP’nin 6’lı masanın ortak çıkaracağı adaya destek vermiş olması son derece kıymetli olur’ ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi’nden gelen bu açıklamaya İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale ise şu şekilde karşılık verdi:
“Hoşumuza gitmeyen bir açıklama da DEVA Partisi Sözcüsünden geldi. HDP’nin tutum belgesini de 6’lı masa dikkate alacak demesi bana göre haddini aşmak”

HDP’den ise 6’lı masaya ‘ürkek davranıyorlar’ eleştirisi geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Meral Akşener İYİ Parti

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