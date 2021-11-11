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HDP'nin kapatılmasına ilişkin davada yeni gelişme

11.11.2021 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Anayasa Mahkemesi (AYM), Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatma davası savunmasını Yargıtay'a gönderdi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in savunmayı inceleyip, 1 ay içinde mütalaa vermesi bekleniyor.

HDP'nin kapatılmasına ilişkin davada yeni gelişme

HDP, açılan kapatma davası kapsamında, 5 Kasım'da AYM'ye savunma verdi. AYM, kapatma davası savunmasını bugün Yargıtay'a gönderdi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in savunmayı inceleyip, 1 ay içinde esas hakkındaki mütalaasını vermesi bekleniyor. Bu sürecin ardından AYM raportörünün hazırlayacağı esas hakkındaki rapor, mahkeme üyelerine dağıtılacak. AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın belirleyeceği günde üyeler bir araya gelerek, kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak. Kapatma davasını, 15 kişiden oluşan AYM heyeti 3'te 2 oy çoğunluğuyla karara bağlayacak.

Yüksek mahkeme, partinin temelli kapatılmasına, hazine yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına hükmedebilecek. Temelli kapatılma kararı verilmesi halinde eylemleri ile partinin kapatılmasına neden olan isimler, 5 yıl süreyle siyasi yasaklı hale gelecek. Bu isimler, bir başka partinin kurucusu ve üyesi olamayacak.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
HDP Halkların Demokratik Partisi
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