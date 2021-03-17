HDP'nin kapatma davasına kadar gelinen süreçte neler yaşandı? İşte tüm detaylar

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı. İddianame, Yüksek Mahkeme'ye gönderildi. Yaşanan bu gelişme sonrası siyasilerden açıklamalar peş peşe geldi. İşte HDP'nin bu dava ile karşı karşıya kalması neden olan o süreç.

KOBANİ İDDİANAMESİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani olaylarına ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırlamıştı. İddianamede HDP'ye yönelik olarak terör örgütü PKK'yla ilişkili bulunduklarına dair deliller yer almıştı. İddianamenin kabul edilmesi ile birlikte de HDP'nin kapatılması doğrultusunda bir hukuki süreç başlamıştı.

HDP Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’ın da olduğu 108 kişi hakkında hazırlanan Kobani iddianamesinde sanıklar hakkında 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.

İddianamede aralarında Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ Şenoğlu, Ayhan Bilgen, Sırrı Süreyya Önder, Ayla Akat Ata, Gültan Kışanak, Sebahat Tuncel, Emine Ayna ile yakalamalı olarak aranan firari Murat Karayılan, Cemil Bayık, Sabri Ok, Salih Müslüm, Zübeyir Aydar, Ertuğrul Kürkçü ve Mehmet Hatip Dicle’nin de bulunduğu 108 kişi şüpheli olarak yer almıştı.