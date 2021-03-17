HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. HDP'nin kapatma davasına kadar gelinen süreçte neler yaşandı? İşte tüm detaylar

HDP'nin kapatma davasına kadar gelinen süreçte neler yaşandı? İşte tüm detaylar

17.03.2021 20:29 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
HDP'nin kapatma davasına kadar gelinen süreçte neler yaşandı? İşte tüm detaylar

HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açıldı. HDP ile ilgili hazırlanan iddianame ise Yüksek Mahkeme'ye gönderildi. İşte HDP'ye kapatma davası açılana kadar yaşanan sürecin ayrıntıları.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı. İddianame, Yüksek Mahkeme'ye gönderildi. Yaşanan bu gelişme sonrası siyasilerden açıklamalar peş peşe geldi. İşte HDP'nin bu dava ile karşı karşıya kalması neden olan o süreç.

KOBANİ İDDİANAMESİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani olaylarına ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırlamıştı. İddianamede HDP'ye yönelik olarak terör örgütü PKK'yla ilişkili bulunduklarına dair deliller yer almıştı. İddianamenin kabul edilmesi ile birlikte de HDP'nin kapatılması doğrultusunda bir hukuki süreç başlamıştı.

HDP Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’ın da olduğu 108 kişi hakkında hazırlanan Kobani iddianamesinde sanıklar hakkında 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.

Kobani iddianamesi kabul edildi! Aralarında Selahattin Demirtaş da varKobani iddianamesi kabul edildi! Aralarında Selahattin Demirtaş da var

İddianamede aralarında Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ Şenoğlu, Ayhan Bilgen, Sırrı Süreyya Önder, Ayla Akat Ata, Gültan Kışanak, Sebahat Tuncel, Emine Ayna ile yakalamalı olarak aranan firari Murat Karayılan, Cemil Bayık, Sabri Ok, Salih Müslüm, Zübeyir Aydar, Ertuğrul Kürkçü ve Mehmet Hatip Dicle’nin de bulunduğu 108 kişi şüpheli olarak yer almıştı.

İddianamede şüphelilerin tamamının “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma”, “37 kez adam öldürme”, “31 kez adam öldürmeye teşebbüs”, “bayrak yakma”, “Atatürk’ü Koruma Kanunu’na muhalefet”, “ibadethanelere zarar verme”, “24 kez yağma”, “38 kez alıkoyma”, “bin 750 kez mala zarar verme”, “397 kez yakarak mala zarar verme”, “bin 60 kez kamu malına zarar verme”, “503 kez yakarak kamu malına zarar verme”, “264 kez kamu görevlisini silahla basit yaralama” ve “78 kez silahla kasten yaralama” başta olmak üzere toplam 29 suçtan cezalandırılması talep edilmişti.

9 VEKİL HAKKINDA FEZLEKE HAZIRLANMIŞTI

Kamuoyunda Kobani olayları olarak bilinen, 6-7-8 Ekim 2014'de ülke genelinde yaşanan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da bulunduğu 9 HDP'li vekil hakkında fezleke düzenlenmişti. Fezlekeler, 9 vekilin dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderilmişti.

Son Dakika: 9 HDP'li vekil hakkında fezleke hazırlandıSon Dakika: 9 HDP'li vekil hakkında fezleke hazırlandı

KOBANİ OLAYLARI

'Kobani olayları' olarak bilinen 6-7-8 Ekim 2014’de, sözde PKK terör örgütü yöneticileri ile HDP MYK üyesi ve eş başkanlarınca sosyal medya hesaplarından, örgüte yakın bazı basın yayın organlarından, Suriye’nin kuzeyinde yer alan Kobani’deki olayları protesto etmek için sokağa çıkma çağrıları yapılmıştı.

Çağrıların ardından Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki iller başta olmak üzere 35 il, 96 ilçe ve 131 yerleşim yerinde olaylar çıkmış, 3 gün süren olayların ardından uzun namlulu silah, molotof kokteyli, havai fişek, taş ve sopa kullanmak suretiyle kamu binalarına, kamu araçlarına, çok sayıda ikamete, iş yerlerine ve araçlara zarar verilmişti. Çok sayıda vatandaş ile güvenlik mensuplarının yaralandığı olaylarda 37 kişi yaşamını yitirmişti.

Son Dakika: HDP'nin kapatılması istemiyle dava açıldıSon Dakika: HDP'nin kapatılması istemiyle dava açıldı

OLAYLARDA 201 OKUL HASAR GÖRDÜ

Tunceli'de 2, Mersin'de 3, Diyarbakır'da 34, Şırnak'ta 13, Batman'da 4, Şanlıurfa'da 19, Bitlis'te 8, Bursa'da 2, Mardin'de 36, Muş'ta 6, İstanbul'da 11, Bingöl'de 2, Hakkari'de 28, Siirt'te 13, Van'da 18, Gaziantep ve Adıyaman'da birer okulda terör örgütü yandaşlarının saldırıları nedeniyle hasar meydana geldi.

Tahribata uğrayan okullar ve kamu binaları, devletin sağladığı imkanlarla onarılarak kısa sürede hizmete açıldı.

386 KİŞİ TUTUKLANDI

Olaylara ilişkin 1600'ü aşkın şüpheli hakkında soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan 894 şüpheliden 386'sı tutuklandı, 244'ü hakkında adli kontrol kararı verilmişti.

BAHÇELİ ÇAĞRI YAPMIŞTI

MHP Lideri Devlet Bahçeli çok açık bir şekilde HDP'nin kapatılması için adım atılması gerektiğini, kendilerinin de bu yönde gerekirse başvuru yapabileceklerini ifade etmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Üvey oğlundan hamile kaldı! O fenomenle ilgili yeni iddia Üvey oğlundan hamile kaldı! O fenomenle ilgili yeni iddia
Davutoğlu'ndan 'HDP' davasına tepki Davutoğlu'ndan 'HDP' davasına tepki
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!
Anahtar Kelimeler:
HDP Halkların Demokratik Partisi

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: Biden'dan "Putin bir katil" açıklaması

Son Dakika: Biden'dan "Putin bir katil" açıklaması

Bu görüntüye yürek dayanmaz! Dehşete düşüren anlar kamerada

Bu görüntüye yürek dayanmaz! Dehşete düşüren anlar kamerada

Yine gündem oldu! Olay bekaret itirafı

Yine gündem oldu! Olay bekaret itirafı

Doğadan topladı, zengin oldu!

Doğadan topladı, zengin oldu!

Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

Artvin'deki köyde yangın! 60'a yakın ev alev aldı

Artvin'deki köyde yangın! 60'a yakın ev alev aldı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı

4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'ten dehşete düşüren sözler

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'ten dehşete düşüren sözler

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

Diğer Haberler

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 600'den fazla HDP'li hakkında siyasi yasak istedi

600'den fazla HDP'li hakkında siyasi yasak istendi

Davutoğlu'ndan HDP'ye kapatma davası açılmasıyla ilgili açıklama

Davutoğlu'ndan 'HDP' davasına tepki

Sivas'ta Mart ayında kar sürprizi! Sürücüler zor anlar yaşadı

Mart ayında kar sürprizi! Sürücüler zor anlar yaşadı

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4 terörist daha teslim oldu

Bakanlık duyurdu: 4 terörist daha teslim oldu

HDP'ye açılan kapatma davasında süreç 'ceza davası' prosedürüyle izlenecek

HDP'ye açılan kapatma davasında süreç nasıl işleyecek?

Son Dakika: Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin davada tahliye kararı

'Boğaziçi' davasında tahliye kararı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.