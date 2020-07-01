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  4. HDP'nin Meclis Başkanı adayı İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu oldu

HDP'nin Meclis Başkanı adayı İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.07.2020 17:14 | Son Güncelleme

HDP'nin Meclis Başkanı adayının İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu olduğu bildirildi.

HDP'nin Meclis Başkanı adayı İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu oldu

HDP'den yapılan yazılı açıklamada, "7 Temmuz Salı günü yapılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlık seçiminde Parlamento Grubumuzun adayı olarak İstanbul milletvekilimiz Erol Katırcıoğlu belirlenmiştir." ifadesine yer verildi.

AA

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