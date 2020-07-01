HDP'nin Meclis Başkanı adayı İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu oldu

HDP'den yap\u0131lan yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamada, "7 Temmuz Sal\u0131 g\u00fcn\u00fc yap\u0131lacak T\u00fcrkiye B\u00fcy\u00fck Millet Meclisi ba\u015fkanl\u0131k se\u00e7iminde Parlamento Grubumuzun aday\u0131 olarak \u0130stanbul milletvekilimiz Erol Kat\u0131rc\u0131o\u011flu belirlenmi\u015ftir." ifadesine yer verildi.\nAAG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER Spor yapmadan 150 kilo zay\u0131flad\u0131! Bak\u0131n s\u0131rr\u0131 neymi\u015fErdo\u011fan'\u0131n sosyal medya \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131ndan sonra \u00d6zg\u00fcr \u00d6zel'den a\u00e7\u0131klamaHamilelik nedeniyle i\u015ften \u00e7\u0131kar\u0131lan tazminat alabilir mi?