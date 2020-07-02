HDP'nin TBMM Başkan adayı belli oldu (Erol Katırcıoğlu kimdir?)

HDP Grup başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç ile TBMM İdare Amiri ve HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, Katırcıoğlu'nun TBMM Başkanlığı adaylığına ilişkin başvuru dilekçesini Meclis Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na sundu.

EROL KATIRCIOĞLU KİMDİR?

Erol Katırcıoğlu, 1951’de İstanbul’da doğdu. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ni bitirdi. 1981’de özel öğrenci statüsüyle doktora çalışmaları için ABD’nin Wisconsin Üniversitesi’ne gitti. 1985’te Marmara Üniversitesi’nden doktor unvanı aldı. Wisconsin Üniversitesi’nde ziyaretçi öğretim üyesi olarak çalıştı.

1987’de Marmara Üniversitesi İngilizce Ekonomi Bölümü’nde öğretim üyeliğine başladı. 1990’da doçent oldu. 1991-1993 yılları arasında 49. hükümette Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü’nün ekonomi danışmanlığını yaptı ve aynı yıllarda Rekabet Yasası’nın hazırlık komisyonunda iktisatçı üye olarak çalıştı. 1996’da profesörlüğe yükseldi. 2001-2005 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne Rektör Yardımcısı olarak geçti. 2005’te aynı üniversitede Ekonomi Bölüm Başkanlığı yaptı. 2008’de Mütevelli Heyeti Üyeliği’ne seçildi. 2012’de Bilgi Üniversitesi’yle yollarını ayırdı ve Marmara Üniversitesi’ne döndü.

2016 yılında aynı kurumdan emekli oldu. 1996’dan bu yana çeşitli günlük gazetelerde yazılar kaleme aldı.

