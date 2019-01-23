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HDP'nin TRT sunucusu adayına sosyal medyada tepki

SEÇİM HABERLERİ  | 23.01.2019 10:22 | Son Güncelleme

HDP'nin yerel seçimlerde Kürt partileriyle yaptığı ittifak çerçevesinde Diyarbakır'ın Çınar İlçesi'nde aday gösterdiği TRT 6 sunucusu KDP'li Ozan Kardaş'a HDP'lilerden sosyal medya üzerinden tepki geldi. Kardaş'ın sosyal medya hesabından HDP'yi hedef alan çok sayıda eski mesajı bulunuyor.

HDP'nin TRT sunucusu adayına sosyal medyada tepki

Türkiye 31 Mart yerel seçimlerine hazırlanırken HDP'deki bir aday çokça konuşulmaya başlandı. HDP'nin yerel seçim çerçevesinde ittifak yaptığı partilerden biri de Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) olurken, ittifak kapsamında bu partiden Ozan Kardaş, Diyarbakır'ın Çınar İlçesi'nden belediye başkan adayı gösterildi.

SoL'da yer alan habere göre, TRT 6'da sunuculuk da yapan Ozan Kardaş'ın adaylığının açıklanması sosyal medyada HDP'liler arasında tartışma yarattı.

Kardaş'ın daha önceki hesaplarından yaptığı paylaşımlardan ekran görüntüleri paylaşan HDP'liler, karara tepki göstererek Kardaş'ın adaylıktan çekilmesini istedi.

İşte Ozan Kardaş'ın o paylaşımları:

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adayaday

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