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HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası son dakika yasak kararları! İşte giriş-çıkış yasağı getirilen iller...

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2020 08:01 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Adana, Bitlis, Hakkari, Kırklareli, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Van ve Tekirdağ valilikleri şehirlere giriş ve çıkışları kısıtladı. Şehirlere giriş çıkışlarla ilgili kararların HDP'nin "Demokrasi Yürüyüşü" çağrısı yapması ve koronavirüs salgını riski nedeniyle alındığı belirtildi.İşte giriş-çıkış yasağı getirilen iller...

HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası son dakika yasak kararları! İşte giriş-çıkış yasağı getirilen iller...

Giriş-çıkış yasağı getirilen iller... HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in vekilliklerin, TBMM'nin 4 Haziran oturumunda düşürülmesi üzerine HDP protesto için Edirne ve Hakkari'den başlayarak Ankara'da sona erecek 'Demokrasi Yürüyüşü' kararı almıştı. İşte giriş-çıkış yasağı getirilen iller...

9 İLDE GİRİŞ ÇIKIŞ YASAĞI

Bu çağrının ardından Bitlis, Hakkari, Kırklareli, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Van ve Tekirdağ'da valilikler tarafından şehirlere giriş-çıkış yasağı kararları alındı.

ADANA'DA DA GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR SINIRLANDIRILDI

Gelen son dakika haberine göre Adana'da da kente giriş çıkışlar, pazartesi gününden itibaren 15 gün süreyle sınırlandırıldı. Ayrıca toplantı, gösteri ve yürüyüşler de 15 gün süreyle yasaklandı.

GİRİŞ-ÇIKIŞ YASAĞI GETİRİLEN İLLER

Valilikler de bu çağrının ardından harekete geçerek önlemler almaya başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle virüsün yayılma ihtimalinin de olduğunu belirten Adana Bitlis, Hakkari, Kırklareli, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Van ve Tekirdağ valilikleri toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığını, bu amaçlarla şehirlere girişlerin de engelleneceğini açıkladı.Valiliklerden yapılan açıklamalarda, İl Hıfzıssıhha Kurulları tarafından, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, il genelinde yapılması planlanan eylem ve etkinliklerin yasaklanması kararı alındığı belirtildi.

KORONAVİRÜS SALGINI GEREKÇESİYLE KISITLAMA GETİRİLDİ

Valiliklerden yapılan açıklamada İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeler kapsamında, ülkede yaklaşık 180 bin kişinin hastalanmasına ve 4 binden fazla kişinin vefat etmesine sebep olan Kovid-19 salgınının, gerçekleşebilecek her türlü toplu eylem ve etkinliklerde vatandaşlara bulaşma riskinin bulunduğu vurgulanarak, eylem ve etkinlikler yasaklandı.

Adana İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 13 Haziran 2020 tarih ve 71 sayılı kararıyla kente giriş çıkışlar 15 Haziran 2020 tarihi saat 24.00’ten itibaren 15 gün süre ile sınırlandırıldı. Toplantı, gösteri ve yürüyüşler de 15 gün süreyle yasaklandı.

EDİRNE'DE 3 GÜNLÜK YASAK

Edirne'de koronavirüsle mücadeleyi zaafiyete uğratabilecek şekilde kişilerin temasının artması ihtimaline karşı toplantı, gösteri yürüyüşleri ve il dışından girişler 3 gün süreyle yasaklandı.

KOCAELİ'NDE 15 GÜNLÜK YASAK

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eylem ve etkinliğe katılım amacıyla araç ve kişilerin Kocaeli'ye giriş çıkışları 15 gün süreyle yasaklandı.

SAKARYA'DA 5 GÜNLÜK YASAK

Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, eylem ve etkinliklerle bunlara katılım amacıyla araç ve kişilerin kente giriş çıkışları 5 gün süreyle yasaklandı.

TEKİRDAĞ'DA 3 GÜNLÜK YASAK

Tekirdağ Valiliği, HDP'nin bazı illerde toplanma çağrıları üzerine, bu durumun yeni tip koronavirüsle mücadelede (Kovid-19) zafiyet oluşturabileceği gerekçesiyle il geneline girişlerin 14-17 Haziran'da sınırlandırıldığını bildirdi.

BİTLİS'TE 15 GÜNLÜK YASAK

Bitlis Valiliği, huzur ortamı, kamu düzeni ile kamu güvenliğinin sağlanması ve artan vakaların önlenmesi amacıyla il sınırları içinde toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

HAKKARİ'DE 2 GÜNLÜK YASAK

Hakkari Valiliği, korona virüs tedbirleri kapsamında ilde yapılacak olan etkinlerin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları gereğince iki günlük kısıtlama getirildiğini açıkladı.

KIRKLARELİ'NDE 6 GÜNLÜK YASAK

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplantı ve gösteri yürüyüşleri 14-20 Haziran'da yasaklandı.

VAN'DA DA YASAKLANDI

Van Valiliği, kentte her türlü toplu faaliyet, hareket, gösteri ve organizasyon gibi etkinliklerin kısıtlandığını duyurdu.Açıklamada, "Her türlü açık alanlarda yapılması planlanan eylem/etkinlikler ile bu eyleme destek vermek amacıyla il sınırlarımıza gelen şahısların ve araçların ilimiz sınırları içerisine girişleri ve başka illerde gerçekleşmesi planlanan eylem/etkinliğe katılım amacı ile ilimizden çıkışları yasaklanmıştır." denildi.

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