HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası son dakika yasak kararları! İşte giriş-çıkış yasağı getirilen iller...

Giriş-çıkış yasağı getirilen iller... HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in vekilliklerin, TBMM'nin 4 Haziran oturumunda düşürülmesi üzerine HDP protesto için Edirne ve Hakkari'den başlayarak Ankara'da sona erecek 'Demokrasi Yürüyüşü' kararı almıştı. İşte giriş-çıkış yasağı getirilen iller...

9 İLDE GİRİŞ ÇIKIŞ YASAĞI

Bu çağrının ardından Bitlis, Hakkari, Kırklareli, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Van ve Tekirdağ'da valilikler tarafından şehirlere giriş-çıkış yasağı kararları alındı.

ADANA'DA DA GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR SINIRLANDIRILDI

Gelen son dakika haberine göre Adana'da da kente giriş çıkışlar, pazartesi gününden itibaren 15 gün süreyle sınırlandırıldı. Ayrıca toplantı, gösteri ve yürüyüşler de 15 gün süreyle yasaklandı.

GİRİŞ-ÇIKIŞ YASAĞI GETİRİLEN İLLER

Valilikler de bu çağrının ardından harekete geçerek önlemler almaya başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle virüsün yayılma ihtimalinin de olduğunu belirten Adana Bitlis, Hakkari, Kırklareli, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Van ve Tekirdağ valilikleri toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığını, bu amaçlarla şehirlere girişlerin de engelleneceğini açıkladı.Valiliklerden yapılan açıklamalarda, İl Hıfzıssıhha Kurulları tarafından, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, il genelinde yapılması planlanan eylem ve etkinliklerin yasaklanması kararı alındığı belirtildi.