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HDP: Öcalan'la yapılan görüşme iktidarın algı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 16:52 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın hafta sonu kardeşi Mehmet Öcalan'la yaptığı görüşmeyi değerlendirdi. Görüşmenin tecridin sonlandığı anlamına gelmediği söyleyen Temelli, "Sanki tecrit meselesi ortadan kalkmış gibi bir algının yaratılması tamamen bu iktidarın algı operasyonudur. Psikolojik savaş anlayışıdır, zihniyetidir" değerlendirmesinde bulundu.

HDP: Öcalan'la yapılan görüşme iktidarın algı operasyonu

12 Ocak'ta, HDP Urfa Milletvekili Ömer Öcalan, yaklaşık 2,5 yıl sonra terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan ile görüştüğünü açıklamıştı. Abdullah Öcalan’ın kardeşiyle yaptığı görüşmeyi Mezopotamya Ajansı’na değerlendiren HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, görüşmenin kesinlikle tecridin sonlanması anlamına gelmediğini söyledi. Tecrit koşullarının 20 yıldır devam ettiğini iddia eden Temelli, "Tecrit dediğiniz mesele, bir aile görüşüyle aşılabilecek mesele değildir” dedi.

"AÇLIK GREVİ İLE İLGİLİ KARARI LEYLA GÜVEN VERECEK"

“Sanki tecrit meselesi ortadan kalkmış gibi bir algının yaratılması tamamen bu iktidarın algı operasyonudur. Psikolojik savaş anlayışıdır, zihniyetidir" diyen Temelli, şöyle devam etti: “Seçimlere gidilirken iktidar yine bu türden taktiklere başvurmaktadır. Açlık grevleri devam ediyor. Açlık grevi ile ilgili kararı tabi ki bizatihi bu grevi üstlenmiş, bu mücadeleyi üstlenmiş arkadaşlarımız başta Leyla Güven olmak üzere vereceklerdir. Ama bunun dışında tüm toplumun herkesin, demokratik kamuoyunun, emek ve demokrasi güçlerinin, Türkiye sosyalistlerinin, Türkiye’de demokrasi mücadelesinde; ‘Ben de varım’ diyen herkesin tecride karşı çıkması lazım. Tecride karşı çıkmak, barıştan yana, demokrasiden yana tavır almaktır. Ya tecrit ya demokrasi… Tecrit faşizmin kurumsallaşmasının aslında sistematik halidir. Dolayısıyla Sayın Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması önceliğimizdir. Bu konuda da Türkiye ve uluslararası kamuoyuna bir kez daha çağrı yapıyorum. Gelin tecride karşı inisiyatif alın, tecride karşı mücadeleye destek verin.”

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Abdullah Öcalan PKK Sezai Temelli

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