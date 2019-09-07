"HDP olarak PKK ile aranızda hiçbir şekilde aşılmayacak duvarlar kurun"

BALIKESİR (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye'de demokrasiden, insan haklarından, insan iradesinden bahsedenler, buyurun hep beraber bu taşeron örgüt vasıtasıyla dağa kaçırılan çocukların bulunup annelerine teslim edilmesi için mücadelede katkıda bulunun." dedi.

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığınca düzenlenen Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çok zor bir dönemden geçtiğini söyledi.

Kurtulmuş, Türkiye'nin dört bir koldan zor bir dehlizin içerisine sokulmaya çalışıldığını belirterek, "Bir taraftan PYD/YPG üzerinden Suriye'nin kuzeyi başta olmak üzere bölge haritaları değiştirilmeye çalışılıyor, bir taraftan terör örgütlerini taşeron olarak kullanan büyük devletler, güçler marifetiyle Suriye, Irak ve bütün bölge yeniden tanzim edilmeye çalışılıyor." diye konuştu.

Türkiye'nin içinde de 40 yılı aşkındır PKK'nın taşeronluğu vasıtasıyla bazı işlerin yapılmaya çalışıldığını vurgulayan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Bu oyuna 'dur' diyeceğiz, bu coğrafyayı bir asır önce hallaç pamuğu gibi dağıtanların, bir kez daha bu coğrafyada siyasi haritaları baştan aşağı değiştirmelerine müsaade etmeyeceğiz. Fırat'ın doğusunda da batısında da olacağız. Terör örgütlerini aradan çıkartacağız, onları kullanan emperyalist güçlere fırsat vermeyeceğiz. Terör örgütleri vasıtasıyla hem Türkiye'nin içini hem de güney sınırını bir şekilde değiştirmeye, karıştırmaya çalışıyorlar."