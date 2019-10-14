HDP önünde açıklama yapmak isteyen grup polise saldırdı

Diyarbakır’da HDP’li bir grup, parti binası önünde açıklama yapılmasına izin verilmemesi üzerine polise saldırdı.

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin güvenliğini sağlayan polis ekipleri, HDP’lilerin saldırısına uğradı. Güvenlik güçleri, HDP’lilerin parti binası önünde açıklama yapmak istemesine izin vermedi. Yaşanan gerginlik sırasında parti binasına giren HDP’liler, burada polislere saldırdı. Bazı kişiler polislere tekme ve yumruklarla saldırırken, bazı kişiler de polis ekiplerine masa ve kırılan masa parçalarını fırlattı.

Olayda bir polis hafif yaralanırken, bu sırada oturma eylemi yapan aileler ise güvenlik nedeniyle farklı bir noktada bekletildi.

