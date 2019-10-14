HABER

HDP önünde açıklama yapmak isteyen grup polise saldırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2019 14:52 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da HDP’li bir grup, parti binası önünde açıklama yapılmasına izin verilmemesi üzerine polise saldırdı.Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin güvenliğini sağlayan polis ekipleri, HDP’lilerin saldırısına uğradı.

HDP önünde açıklama yapmak isteyen grup polise saldırdı

Diyarbakır’da HDP’li bir grup, parti binası önünde açıklama yapılmasına izin verilmemesi üzerine polise saldırdı.
Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin güvenliğini sağlayan polis ekipleri, HDP’lilerin saldırısına uğradı. Güvenlik güçleri, HDP’lilerin parti binası önünde açıklama yapmak istemesine izin vermedi. Yaşanan gerginlik sırasında parti binasına giren HDP’liler, burada polislere saldırdı. Bazı kişiler polislere tekme ve yumruklarla saldırırken, bazı kişiler de polis ekiplerine masa ve kırılan masa parçalarını fırlattı.
Olayda bir polis hafif yaralanırken, bu sırada oturma eylemi yapan aileler ise güvenlik nedeniyle farklı bir noktada bekletildi.

PARTNER Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran an! Soruyu bilemeyince öyle bir tepki verdi ki... Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran an! Soruyu bilemeyince öyle bir tepki verdi ki...
Alaşehir'de uyuşturucuya 2 tutuklamaAlaşehir'de uyuşturucuya 2 tutuklama
Alaşehir polisinden uyuşturucu tacirlerine darbeAlaşehir polisinden uyuşturucu tacirlerine darbe
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

MSB paylaştı! Teröristler böyle vuruldu

MSB paylaştı! Teröristler böyle vuruldu

Bakın kimin oğlu çıktı! Babasını tüm Türkiye tanıyor

Bakın kimin oğlu çıktı! Babasını tüm Türkiye tanıyor

Kredi kartı sahiplerini ilgilendiren haber

Kredi kartı sahiplerini ilgilendiren haber

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Putin'den önemli 'savaş' açıklaması

Putin'den önemli 'savaş' açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Ormandan topladıkları mantarı yiyen 10 kişi, hastanelik oldu

Mantarlı akşam yemeği kabusa döndü!

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.