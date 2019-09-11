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HDP önünde aileleri ziyaret eden Nevin Gökçek gözyaşlarını tutamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 15:02 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da çocukları dağa kaçırılan aileleri ziyaret eden eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in eşi Nevin Gökçek, aileleri dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı.Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in eşi Nevin Gökçek, Diyarbakır’da oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti.

HDP önünde aileleri ziyaret eden Nevin Gökçek gözyaşlarını tutamadı

Diyarbakır’da çocukları dağa kaçırılan aileleri ziyaret eden eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in eşi Nevin Gökçek, aileleri dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı.
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in eşi Nevin Gökçek, Diyarbakır’da oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti. Ağlayan ailelerle sohbet edip acılarını paylaşan Gökçek’in gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Gökçek, "Allah düşmanıma bile evlat acısı vermesin, onları evlatlarıyla sınamasın. Hepimiz kardeşiz. Bu anaların haklı ve onurlu mücadelesi mutlaka kazanacak" dedi.
Ziyaretin ardından Gökçek ve beraberindekiler HDP Diyarbakır il binasının önünden ayrıldı.

HDP önünde aileleri ziyaret eden Nevin Gökçek gözyaşlarını tutamadı

HDP önünde aileleri ziyaret eden Nevin Gökçek gözyaşlarını tutamadı

HDP önünde aileleri ziyaret eden Nevin Gökçek gözyaşlarını tutamadı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
1990 YILINDAN BERİ ÖNLEM ALINAMAYAN BİR OLAYI SANKİ İLK KEZ ÇOCUK KAÇIRILMIŞ GİBİ HABER YAPILMASIDA TRAJİ KOMİK... BU 30 YILLIK SÜRECİN 18 İ İKTİDAR PARTİ ZAMANINDA... BUNLARIN ENGELLENMESİ İÇİN NE YAPILMIŞ? SINIRLARIMIZ NE KADAR GÜVENLİ Kİ İSTEYEN İSTEDİĞİ GİBİ SURİYEYE GİRİP KAÇIRILABİLİYOR YADA TEKRAR GİREBİLİYOR? BUDA TARTIŞILACAK DİĞER KONU...
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