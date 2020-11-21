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  4. HDP önünde ailelerin yüzüne tükürülmesi iddiası gerginlik oluşturdu

HDP önünde ailelerin yüzüne tükürülmesi iddiası gerginlik oluşturdu

21.11.2020 15:33 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır HDP il binası önünde oturma eyleminde olan ailelerin yüzüne tükürüldüğü iddiası ortalığı karıştırdı.

Diyarbakır HDP il binası önünde oturma eyleminde olan ailelerin yüzüne tükürüldüğü iddiası ortalığı karıştırdı. Aileler kahrolsun HDP sloganı atarak tepkilerini gösterdi.
Diyarbakır’da HDP il binası önünde 446 gündür çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı için oturma eyleminde olan ailelere HDP içinde bulunan bir kişinin ailelerin yüzüne tükürmesi iddiası gergin anların yaşanmasına neden oldu. Bunun üzerine çevik kuvvet polisleri HDP il binasına önünde etten duvar ördü. Ailelerin HDP il binasına girmesine polis ekipleri engel olurken, aileler bunun üzerine kahrolsun HDP sloganı atarak HDP’lilere tepki gösterdi. Yüzüne tükürüldüğünü iddia eden ailelerden Nazlı Sancar, HDP’lilerin yüzüne tükürdüğünü ve bunu asla kabul etmediğini belirterek bu duruma tepki gösterdi.
Yaşanan kısa süreli gerginlik polis ekiplerinin araya girmesiyle son buldu.

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