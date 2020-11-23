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HDP önünde evlat nöbeti tutan acılı babadan PKK’ya tepki

23.11.2020 16:28 | Son Güncelleme:
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Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 448’inci gününe girdi.Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 448’inci gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 448’inci gününe girdi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 448’inci gününde de devam ediyor. Diyarbakırlı Süleyman Aydın, 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan (20) için eylemine devam ederken, oğlunun askere alınması için askerlik şubesinden arandığını fakat oğlu, dağda olduğu için askere gönderemediğini söyledi.

"Oğlum beni duyuyorsa gelip güvenlik güçlerine teslim olsun"
Oğlunu HDP’nin 5 yıl önce kaçırmasına aracılık yaparak terör örgütü PKK’ya satıldığını iddia eden baba Süleyman Aydın, "Oğlum Özkan’dan 5 yıldır haber alamıyorum. Önceki gün askerlik şubesinden beni aradılar. Oğlumun vatani görevi için yaşı dolduğundan dolayı fakat maalesef oğlum dağa kaçırıldığı için bir şey diyemedim. HDP’de hiç vicdan yok, vicdan olsaydı 5 yıldır bizim çocuklarımızı bizden ayırmazdılar. Oğlum beni duyuyorsa gelip güvenlik güçlerine teslim olmasını istiyorum. Oğlum PKK’nın hayrı hiç kimseye yoktur. Yöneticiler gidip sıcacık yataklarında yatıyorlar sizleri de orada ölüme mahkum etmişler. Kaç gel teslim ol" dedi.

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